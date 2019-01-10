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الحوثيون يستهدفون عرضا عسكريا للجيش اليمني بطائرات مسيرة
ملخص
- الحوثيون يستهدفون عرضا عسكريا للجيش اليمني بطائرات مسيرة
- مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا للحكومة
- وزير الخارجية التركي : تركيا ستنفذ عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في سوريا سواء انسحبت القوات الأمريكية أم لم تنسحب
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عاجلوزير الخارجية التركي : تركيا ستنفذ عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في سوريا سواء انسحبت القوات الأمريكية أم لم تنسحب
مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا للحكوم
أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا لوزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى لكن دون أن يخصص أي أموال للجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك.
لكن التشريع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. كما أن زعيم الأغلبية في المجلس، ميتش مكونيل، لم يبد استعدادا لطرح المشروع للتصويت.
الحوثيون يستهدفون عرضا عسكريا للجيش اليمني بطائرات مسيرة
ذكرت وسائل إعلام يمنية أن طائرات مسيرة تابعة الحوثيين هاجمتعرضا عسكريا للجيش اليمني في محافظة لحج مما أدى لسقوط عدد من القتلى.
وأعلن الحوثيون في نوفمبر تشرين الثاني وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.