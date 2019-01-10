الحوثيون يستهدفون عرضا عسكريا للجيش اليمني بطائرات مسيرة

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا لوزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى لكن دون أن يخصص أي أموال للجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك.

لكن التشريع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. كما أن زعيم الأغلبية في المجلس، ميتش مكونيل، لم يبد استعدادا لطرح المشروع للتصويت.