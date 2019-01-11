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بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، واكتمال الخطط العسكرية التركية لعملية شرق الفرات
ملخص
- المتحدث باسم التحالف الدولي: القوات بدأت الانسحاب من سوريا
- التحالف الدولي لم يقدم أي معلومات بشأن الجدول الزمني أو مواقع التي ستنسحب منها القوات في سوريا
- وزارة الدفاع التركية: اكتمال الخطط العسكرية لعملية شرق الفرات في سوريا
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عاجلالتحالف الدولي: انسحاب القوات ذات القيادة الأمريكية من سوريا "عملية مدروسة"
عاجلوزارة الدفاع التركية: اكتمال الخطط العسكرية لعملية شرق الفرات في سوريا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا.
جاء ذلك في كلمة لأكار خلال تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
عاجلالتحالف الدولي: لن نقدم أي معلومات بشأن الجدول الزمني لانسحاب القوات من سورية
عاجلالمتحدث باسم التحالف الدولي: القوات بدأت الانسحاب من سوريا