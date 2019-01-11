بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، واكتمال الخطط العسكرية التركية لعملية شرق الفرات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.