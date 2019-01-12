"ترشيح إيفانكا ترامب" لرئاسة البنك الدولي، وهل كان ترامب جاسوسا لروسيا؟

علمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن وزارة الخزانة
الأمريكية تلقت أسماء مرشحين محتملين لخلافة جيم يونغ كيم في رئاسة البنك الدولي،
من بينها ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب.
وأعلن كيم استقالته من منصبه بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الجاري.
وجرى العرف على أن
ترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي بينما ترشح دول أوروبا مدير صندوق النقد الدولي.
وإضافة إلى إيفانكا
ترامب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي،
يتم التداول ايضا في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد
مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقا للصحيفة.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
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انفجار في باريس بسبب تسرب للغاز داخل أحد المخابز
أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار وقع في مخبز وسط العاصمة الفرنسية باريس بسبب تسرب للغاز، وفقا للشرطة.
وتظهر الصور الضرر الكبير الذي لحق للمبنى ومحيطه جراء الانفجار والحريق.
"أف.بي.آي" يحقق إذا ما كان دونالد ترامب عمل سرا لحساب روسيا
علمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي" يحقق في إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد عمل لحساب روسيا قبل تولي منصبه عمدا أو من غير قصد.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين مطلعين على سير التحقيق، فإن المحققين يريدون معرفة هل عرض ترامب الأمن القومي الأمريكي إلى الخطر، وإن التحقيق يتألف من شق تجسسي وشق جنائي.
وتتزايد الضغوط على ترامب يوما بعد يوم في ظل توجيه اتهامات لأفراد من دائرته المقربة أو أعوانه في تحقيقات رسمية برئاسة روبرت مولر.
وروبرت مولر هو المحقق الخاص المكلف من قبل وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2016 والتي أسفرت عن فو ترامب بالرئاسة.
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"ترشيح إيفانكا ترامب" لرئاسة البنك الدولي
علمت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن وزارة الخزانة الأمريكية تلقت أسماء مرشحين محتملين لخلافة جيم يونغ كيم في رئاسة البنك الدولي، من بينها ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب.
وأعلن كيم استقالته من منصبه بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الجاري.
وجرى العرف على أن ترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي بينما ترشح دول أوروبا مدير صندوق النقد الدولي.
وإضافة إلى إيفانكا ترامب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يتم التداول ايضا في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقا للصحيفة.