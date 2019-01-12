"ترشيح إيفانكا ترامب" لرئاسة البنك الدولي، وهل كان ترامب جاسوسا لروسيا؟

علمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي" يحقق في إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد عمل لحساب روسيا قبل تولي منصبه عمدا أو من غير قصد.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين مطلعين على سير التحقيق، فإن المحققين يريدون معرفة هل عرض ترامب الأمن القومي الأمريكي إلى الخطر، وإن التحقيق يتألف من شق تجسسي وشق جنائي.

وتتزايد الضغوط على ترامب يوما بعد يوم في ظل توجيه اتهامات لأفراد من دائرته المقربة أو أعوانه في تحقيقات رسمية برئاسة روبرت مولر.

وروبرت مولر هو المحقق الخاص المكلف من قبل وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2016 والتي أسفرت عن فو ترامب بالرئاسة.

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