مقتل رئيس الاستخبارات اليمنية، وتريزا ماي تحذر البرلمان البريطاني
ملخص
- مقتل رئيس الاستخبارات اليمنية واندلاع اشتباكات في الحديدة
- توقع مظاهرة في الخرطوم بحري
- تريزا ماي تحذر البرلمان البريطاني
- طهران تحتج على استضافة بولندا قمة حول الشرق الأوسط
- وقف نزيف في بطن مارادونا
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تظاهر الآلاف في غواتيمالا احتجاجا على حل الرئيس جيمي موراليس لجنة مكافحة الفساد المدعومة من الأمم المتحدة التي تسعى للتحقيق معه.
وقد ساعدت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) المدعين العامين على رفع دعاوى قضائية ضد العشرات من كبار المسؤولين في البلاد.
وكانت اللجنة قد بذلت مساع العام الماضي للتحقيق مع موراليس بتهمخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، بيد أنه أصدر قرارا بإنهاء مهامها، معتبرا أنها قد تجاوزت مهامها ، ولكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما الأربعاء الماضي ألغت بموجبه قرار موراليس.
وقف نزيف في بطن مارادونا
نجح الأطباء في إحدى العيادات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في وقف نزيف في بطن نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا بسبب فتق.
ويدرب اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق الذي يبلغ من العمر 58 عامًا ، حاليا فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي وهو من فرق الدرجة الثانية.
طهران تحتج على استضافة بولندا قمة حول الشرق الأوسط
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البولندي في طهران صباح اليوم للاحتجاج على استضافة بلاده قمة عالمية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تركز على الشرق الأوسط والدور الإيراني فيه.
وتقول طهران إنها تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملا عدائيا لإيران"، وتحذر بأنها قد ترد بالمثل.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تغريدة على تويتر قال فيها: "في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية، تستضيف بولندا الآن عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران".
تريزا ماي تحذر البرلمان البريطاني
حذرت رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي، من مغبة ما وصفته بخذلان البرلمان للشعب البريطاني في حال عدم تصويته لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع على نطاق واسع أن يرفض أعضاء البرلمان اتفاق ماي بشأن الانسحاب من الاتحادفي التصويت الذي سيجري بعد غد الثلاثاء.
توقع مظاهرة في الخرطوم بحري
يتوقع اليوم خروج مظاهرة في مدينة الخرطوم بحري السودانية وهي ثالث مدن العاصمة السودانية، دعت إليها المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
وفي غضون ذلك، أعلن عامر محمد ابراهيم رئيس لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي في مختلف أنحاء البلاد قد بلغت 24 قتيلا، دون ايضاحات لظروف مقتلهم ، بينما تقول المعارضة إن العدد تجاوز45 قتيلا.
مقتل رئيس الاستخبارات اليمنية واندلاع اشتباكات في الحديدة
تفيد الأنباء الواردة من اليمن بمقتل اللواء محمد صالح طماح رئيس شعبة استخبارات القوات الحكومية متأثراً بجراح أصيب بها في الهجوم على قاعدة العند بطائرة دون طيار الذي وقع الخميس الماضي.
وأسفر الهجوم عن مقتل 6 جنود وإصابة عدد من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي.
الحرب في اليمن: قتلى في هجوم حوثي بطائرة مسيّرة على قاعدة العند العسكرية
واندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة والمقاتلين الحوثيين، على الرغم من الهدنة الهشة في المدينة.
وقد هدأت حدة الاشتباكات لاحقا، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة التي بدأ تنفيذها في الـ 18 من الشهر الماضي.
وعلى الجانب الحكومي، قال عبد الله حزام رئيس تحرير وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إن الحكومة ملتزمة بالهدنة.
أما عن حركة أنصار الله الحوثية، فقد حمل علي العماد عضو المكتب السياسي في الحركة ، باترك كامارت، رئيس لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، المسؤولية عما يجري.