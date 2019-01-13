مقتل رئيس الاستخبارات اليمنية، وتريزا ماي تحذر البرلمان البريطاني

تظاهر الآلاف في غواتيمالا احتجاجا على حل الرئيس جيمي موراليس لجنة مكافحة الفساد المدعومة من الأمم المتحدة التي تسعى للتحقيق معه.

وقد ساعدت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا (CICIG) المدعين العامين على رفع دعاوى قضائية ضد العشرات من كبار المسؤولين في البلاد.

وكانت اللجنة قد بذلت مساع العام الماضي للتحقيق مع موراليس بتهمخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، بيد أنه أصدر قرارا بإنهاء مهامها، معتبرا أنها قد تجاوزت مهامها ، ولكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما الأربعاء الماضي ألغت بموجبه قرار موراليس.