بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السفارة الأمريكية في الرياض

قال مسؤولون إندونيسيون إنهم عثروا على مسجل الصوت في قمرة القيادة لطائرة ليون إير التي تحطمت في بحر جافا في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ونقل عن المتحدث باسم البحرية الأندونيسية اجونج نوجروهو قوله إنه تم العثور على المسجل الصوتي مدفون في الطين في مياه يبلغ عمقها ثلاثين مترا.

ويقول المسؤولون إن بقايا بشرية اكتشفت أيضا في قاع البحر في نفس المكان.

وكانت الطائرة بوينج 737 MAX قد سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا ، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.