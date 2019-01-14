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بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السفارة الأمريكية في الرياض
ملخص
- بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السفارة الأمريكية في الرياض
- العثور على مسجل الصوت الخاص بطائرة ليون التي تحطمت في أندونيسيا
- تونسيون يحيون الذكرى الثامنة للثورة على بن علي
- العاهل الأردني يصل بغداد في زيارة رسمية
- عمال مصانع الألبسة يواصلون الاحتجاجات
- عاصفة جديدة تضرب لبنان
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عاصفة جديدة تضرب لبنان
تضرب لبنان عاصفة جديدة بدأت مساء الأحد ترافقها رياح شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.
وتُعتبر المخيّمات العشوائية للاجئين الأكثر تأثرا بالعواصف لا سيما وأن كثيرا منها لا تزال تعاني من تداعيات العاصفة السابقة "نورما" التي ضربت لبنان الأسبوع الماضي وأدّت إلى غرق الكثير من المخيمات بالمياه.
وقدّرت وكالات الإغاثة في لبنان أن هناك حوالي 850 مخيماُ عشوائياً معرضاً للخطر جرّاء الأحوال الجوية القاسية، علماً أن تلك المخيمات تأوي أكثر من سبعين ألف لاجئ.
عمال مصانع الألبسة يواصلون الاحتجاجات
استمر الآلاف من عمال مصانع الملابس في بنغلادش في تنظيم احتجاجات مطالبين بتحسين الأجور بعد رفض عرض الحكومة لاعادة هيكلة نظام الأجور.
وقامت الشرطة بإزالة الحصار الذي وضعه العمال على أحد الطرق الرئيسية بالقرب من العاصمة دكا.
وتقول نقابات إن العرض المعدّل للأجور لا يفي بمتطلباتها.
ويواصل العمال احتجاجاتهم منذ الأسبوع الماضي.
يذكر أن انخفاض الأجور والتعريفات الجمركية مع العديد من البلدان الغربية جعل من بنغلادش واحدة من أكبر مصدري الملابس الجاهزة في العالم.
العثور على مسجل الصوت الخاص بطائرة ليون التي تحطمت في أندونيسيا
قال مسؤولون إندونيسيون إنهم عثروا على مسجل الصوت في قمرة القيادة لطائرة ليون إير التي تحطمت في بحر جافا في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ونقل عن المتحدث باسم البحرية الأندونيسية اجونج نوجروهو قوله إنه تم العثور على المسجل الصوتي مدفون في الطين في مياه يبلغ عمقها ثلاثين مترا.
ويقول المسؤولون إن بقايا بشرية اكتشفت أيضا في قاع البحر في نفس المكان.
وكانت الطائرة بوينج 737 MAX قد سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا ، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.
تونسيون يحيون الذكرى الثامنة للثورة على بن علي
يحيي التونسيون اليوم الذكرى الثامنة لثورة أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وتشهد البلاد فعاليات في عدد من المناطق، بما فيها تونس العاصمة، في الوقت الذي سيلقي فيه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خطابا، قبل ثلاثة أيام من إضراب شامل في القطاع العام.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية، في ظل صدام مباشر بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
العاهل الأردني يصل بغداد في زيارة رسمية
وصل العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السفارة الأمريكية في الرياض
اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم على أهمية التخفيف من حدة العمليات العسكرية فى اليمن وسط جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة لانهاء الصراع في اليمن.
واتفقا أيضا خلال اجتماع عقد في السفارة الأمريكية في الرياض على الالتزام باتفاقيات السويد، لا سيما وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة.
ويختتم بومبيو محادثاته في السعودية اليوم، ومن ثم يتوجه إلى سلطنة عُمان في المحطة قبل الأخيرة من جولته الحالية التي من المقرر أن يختتمها بالكويت.
وقال بومبيو إن الأزمة الخليجية الحالية تصب في مصلحة الأعداء.