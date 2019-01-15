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قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في سوريا
ملخص
- قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في سوريا
- طالبان تشن هجوما على مكاتب منظمات أجنبية في كابول
- إيران تفشل في إطلاق قمر اصطناعي
- قتلى في زيمبابوي جراء الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود
- المحكمة الدولية تصدر اليوم حكمها بشأن تبرئة الرئيس السابق لساحل العاج
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المحكمة الدولية تصدر اليوم حكمها بشأن تبرئة الرئيس السابق لساحل العاج
من المقرر أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكمهم في وقت لاحق بشأن طلب التبرئة المقدم من الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو.
وظل غباغبو قيد الاعتقال لسبع سنوات، حيث يتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محاكمته قد بدأت عام 2016.
وتعود تفاصيل هذه الاتهامات إلى أحداث العنف التي اعقبت الانتخابات في ساحل العاج عام 2010 والتي أسفرت عن مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص على يد قوات موالية لغباغبو.
قتلى في زيمبابوي جراء الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود
أكد وزير الأمن القومي في زيمبابوي أوين نكوبي أن الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على زيادة أسعار الوقود أسفرت عن خسائر في الأرواح.
لكن الوزير لم يوضح في بيانه عدد القتلى والجرحى جراء هذه الاشتباكات.
واتهم نكوبي مجموعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف خلف التظاهرات.
إيران تفشل في إطلاق قمر اصطناعي
فشلت محاولة ايران لاطلاق قمر صناعي الى الفضاء.
وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد إن القمر الصناعي اكمل مرحلتين من إطلاقه بنجاح لكنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة في المرحلة الثالثة.
وأعرب وزير الاتصالات الإيراني عن أمله في أن تنجح تجربة مقبلة لنفس الغرض لكنه لم يحدد موعدا لإجرائها.
طالبان تشن هجوما على مكاتب منظمات أجنبية في كابول
قالت حركة طالبان إنها نفذت هجوما بشاحنة مفخخة بالقرب من مجمع عليه حراسة مشددة في العاصمة الأفغانية كابول أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.
وقال ناطق باسم الحركة إن خمسة من أعضائها شاركوا في الهجوم الذي استهدف مكاتب بعض المنظمات الأجنبية.
وألحق الانفجار الذي وقع في مدخل المجمع أضرارا جسيمة بأبنية قريبة.
وقالت مسؤولون أفغان إن أكثر من 110 أشخاص بينهم أطفال أصيبوا في الهجوم.
ويأتي الهجوم بينما يقوم المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد بزيارة في المنطقة يعقد خلالها اجتماعات بهدف إنهاء القتال في البلاد.
قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في سوريا
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يرى ضرورة لإعادة فتح سفارة في دمشق وإنه ليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
وأضاف أيضا أن قطر ما زالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وقال الشيخ محمد "موقف قطر منذ اليوم الأول هناك أسباب، كان بسببها تعليق عضوية وتجميد مشاركتها في الجامعة العربية، الأسباب ما زالت قائمة ولم تزل، فلا نرى هناك أي عامل مشجع لعودة سوريا... التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو فقط تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب".
وفيما بعد نفت وزارة الخارجية السعودية تقارير عن إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق.
وأعادت الإمارات فتح سفارتها الشهر الماضي وقالت البحرين إن سفارتها والبعثة السورية في المنامة تعملان دون انقطاع.