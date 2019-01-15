قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في سوريا

أكد وزير الأمن القومي في زيمبابوي أوين نكوبي أن الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على زيادة أسعار الوقود أسفرت عن خسائر في الأرواح.

لكن الوزير لم يوضح في بيانه عدد القتلى والجرحى جراء هذه الاشتباكات.

واتهم نكوبي مجموعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف خلف التظاهرات.