رهف محمد: وكالة للاجئين بكندا تعين حارسا لها خوفا على حياتها

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل فشل مفاوضات رفع في رواتب الموظفين مع الحكومة.

وقال مساعد أمين عام كبرى النقابات في تونس، حفيظ حفيظ، إن لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق.

وأوضح حفيظ أن الاتحاد دخل في المرحلة الأخيرة للإعداد للإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، مهددا بتصعيد تحركاته في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه.