مباشر
رهف محمد: وكالة للاجئين بكندا تعين حارسا لها خوفا على حياتها
ملخص
- رهف محمد: وكالة للاجئين بكندا تعين حارسا لها خوفا على حياتها
- المغنية ريانا تقيم دعوى قضائية ضد والدها
- العراق ضد إيران: تنافس على صدارة المجموعة في كأس أسيا لكرة القدم
- تونس: فشل مفاوضات رفع رواتب موظفي الحكومة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تونس: فشل مفاوضات رفع رواتب موظفي الحكومة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل فشل مفاوضات رفع في رواتب الموظفين مع الحكومة.
وقال مساعد أمين عام كبرى النقابات في تونس، حفيظ حفيظ، إن لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق.
وأوضح حفيظ أن الاتحاد دخل في المرحلة الأخيرة للإعداد للإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، مهددا بتصعيد تحركاته في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه.
العراق ضد إيران: تنافس على صدارة المجموعة في كأس أسيا لكرة القدم
يواجه منتخب العراق نظيره الإيراني فى السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأسيوية المقام حالياً فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتصدر منتخب إيران المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على العراق صاحب المركز الثاني.
ويسعى منتخب إيران للفوز أوعلى الأقل التعادل ليبقي فى صدارة المجموعة الرابعة بينما يسعى منتخب العراق لتكرار سيناريو عام 1996 عندما حقق الفوز على إيران فى دور المجموعات في البطولة نفسها.
جدير بالذكر أنه سبق وأن توج منتخب إيران بطلاً للمسابقة 3 مرات آخرها عام 1976 بينما حصل منتخب العراق على اللقب مرة واحدة عام 2007 .
المغنية ريانا تقيم دعوى قضائية ضد والدها
أقامت المغنية ريانا دعوى قضائية ضد والدها بسبب استخدامه علامتها التجارية "فينتي".
ولمحت إلى أن شركة أسسها والدها في عام 2017 تستغل اسمها.
وأقامت المغنية الدعوة أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس متهمة والدها بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته فينتي للمواهب الترفيهية والإنتاج.
وطلبت ريانا من المحكمة أن تصدر أمرا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.
رهف محمد: وكالة للاجئين بكندا تعين حارسا لها خوفا على حياتها
قال المدير التنفيذي لوكالة اللاجئين في تورونتو التي تساعد الفتاة السعودية رهف محمد إن الوكالة عينت حارسا لها "لضمان ألا تكون بمفردها أبدا" في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات لسلامتها.
وأضاف ماريو كالا المدير التنفيذي لوكالة اللاجئين (كوستي) التي تعاقدت معها الحكومة الكندية لتساعد رهف على الاستقرار في تورنتو إن الفتاة تلقت تهديدات عديدة على الإنترنت.
وقال كالا للصحفيين إن الوكالة عينت حارسا لرهف وتعتزم "ضمان ألا تكون بمفردها أبدا".
وأضاف "من الصعب تحديد جدية هذه التهديدات. نحن نأخذها على محمل الجد".