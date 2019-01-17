إضراب تونس: مسيرات، وتوقف في حركة الطيران والمواصلات والتدريس بسبب غلاء المعيشة

تتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي من أجل تجميد الأجور كجزء من خطة إصلاح تهدف إلى تقليل العجز في الميزانية.

ويهدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي إذا لم تنفذ الحكومة الاصلاحات المطلوبة منها.