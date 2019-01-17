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إضراب تونس: مسيرات، وتوقف في حركة الطيران والمواصلات والتدريس بسبب غلاء المعيشة
ملخص
- تونس تشهد اليوم إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام للشغل
- الإضراب يؤثر بشكل كبير على حركة المطارات والمواصلات والمدارس ووسائل الإعلام
- فشل المفاوضات مع الحكومة لرفع الرواتب
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"تونس موش للبيع"
أحد الشعارات التي كتبها متظاهرون على لافتات في تجمع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة.
فشل المفاوضات مع الحكومة لرفع الرواتب
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (23 دولار) في 2019 و110 دينار (37 دولار) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018.
إلغاء الرحلات الجوية في مطار قرطاج
ألغيت الرحلات الجوية اليوم في مطار قرطاج بسبب الإضراب.
ضغوط على الحكومة
تتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي من أجل تجميد الأجور كجزء من خطة إصلاح تهدف إلى تقليل العجز في الميزانية.
ويهدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي إذا لم تنفذ الحكومة الاصلاحات المطلوبة منها.
إضراب عام في تونس
تشهد تونس اليوم إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب غلاء المعيشة ورفض حكومي لزيادة الرواتب الحكومية.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاضراب على حركة المطارات والمدارس ووسائل الإعلام.
يأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول نسبة زيادة الرواتب الحكومية.