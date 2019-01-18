مظاهرات السودان: قوات الأمن "تستخدم الذخيرة الحية"، ودعوات لمسيرة حاشدة يوم الأحد لإسقاط عمر البشير

دعا نشطاء سودانيون على فيسبوك إلى مسيرة حاشدة يوم الأحد بعنوان "مسيرة الشهداء" لمواصلة الضغط على الرئيس عمر البشير لكي يتنحى عن حكمه.

ووصف النشطاء الاحتجاجات المتواصلة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول بـ "البطولية" على الرغم من استهداف قوات الأمن للمتظاهرين بالذخيرة الحية، بحسب شهود عيان ومراسلين صحفيين ميدانيين لوكالات أنباء غربية مستقلة.