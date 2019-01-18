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مظاهرات السودان: قوات الأمن "تستخدم الذخيرة الحية"، ودعوات لمسيرة حاشدة يوم الأحد لإسقاط عمر البشير

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ملخص

  1. مظاهرات السودان: قوات الأمن "تستخدم الذخيرة الحية"
  2. دعوات لمسيرة حاشدة يوم الأحد لإسقاط عمر البشير

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بواسطة أحمد ماهر

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  3. دعوات لمسيرة حاشدة يوم الأحد لإسقاط عمر البشير

    دعا نشطاء سودانيون على فيسبوك إلى مسيرة حاشدة يوم الأحد بعنوان "مسيرة الشهداء" لمواصلة الضغط على الرئيس عمر البشير لكي يتنحى عن حكمه.

    ووصف النشطاء الاحتجاجات المتواصلة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول بـ "البطولية" على الرغم من استهداف قوات الأمن للمتظاهرين بالذخيرة الحية، بحسب شهود عيان ومراسلين صحفيين ميدانيين لوكالات أنباء غربية مستقلة.

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    Copyright: AFP

  4. مظاهرات السودان: قوات الأمن "تستخدم الذخيرة الحية"

    قال صحفي في رويترز بالعاصمة السودانية الخرطوم إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية صباح اليوم لتفريق مئات من السودانيين في جنازة لتشييع متظاهر، يبلغ من العمر 60 عاما، توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري أمس.

    وكانت لجنة أطباء السودان قد اكدت وفاة شخصين أحدهما طفل والآخر طبيب جراء إطلاق النار عليهما خلال الاحتجاجات التي وقعت الخميس.

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