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تقارير إسرائيلية عن اعتزام المدعي العام اتهام نتنياهو رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة، وناخب تركي "عمره 165 عاما"
ملخص
- تقارير إسرائيلية عن اعتزام المدعي العام اتهام نتنياهو رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة
- المعارضة التركية تشكك في قوائم الناخبين، وتقول إن ناخبا عمره 165 عاما
- مصرع 20 شخصا وإصابة أكثر من 60 في انفجار في أنبوب نفط بالمكسيك
- سمكة قرش أبيض عملاقة تسبح بسلام مع غواصة في هاواي
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بواسطة أحمد ماهر و محمد عبد الرؤوف
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سمكة قرش أبيض عملاقة تسبح بسلام مع غواصة في هاواي
نشر فريق من الغواصين صورا تظهر سمكة قرش تسبح بسلام بجوار غواصة قبالة سواحل هاواي في الولايات المتحدة.
ويصل طول السمكة إلى ستة أمتار وتزن نحو طنين ونصف الطن وعمرها خمسون عاما على الأقل.
ويندر وجود أسماك القرش الابيض في هاواي.
مصرع 20 شخصا وإصابة أكثر من 60 في انفجار في أنبوب نفط بالمكسيك
قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ستين آخرين في انفجار ضرب خط أنابيب نقل نفط بوسط المكسيك.
وقال عمر فياض حاكم ولاية هيدالغو Hidalgo إن هذه الأرقام أولية.
وأظهرت صور تليفزيونية ألسنة اللهب وهى ترتفع في السماء بالقرب من مصفاة تولا Tula في بلدية تلاهويليلبان Tlahuelilpan. وكان أنبوب النفط التابع لشركة بيميكس Pemex العاملة بالولاية قد تعرض لكسر فى وقت سابق واندفع الناس للحصول على الوقود المجاني.
ورفض حاكم الولاية التكهن بما إذا كان الأنبوب قد تعرض لعملية تخريب متعمدة. وتقول الحكومة المكسيكية إن سرقة الوقود تكلف الدولة أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.
المعارضة التركية تشكك في قوائم الناخبين، وتقول إن ناخبا عمره 165 عاما
شككت أحزاب تركية معارضة في صحة قوائم الناخبين في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في نهاية مارس/آذار.
وتزعم المعارضة إن هذه القوائم يجري تضخيمها حيث تم إدراج العديد من الناخبين على أنهم مقيمون في شقة سكنية بأسماء مختلفة، كما تضم إحدى القوائم، على حد زعم المعارضة، ناخبين تفوق أعمارهم المئة ومن بينهم ناخب "يبلغ من العمر 165 عاما".
وقال برلمانيون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الصالح لوكالة "رويترز" إنهم قدموا آلاف الاعتراضات على سجلات الناخبين منها تسجيل ناخبين في مناطق لم يعودوا يسكنون فيها.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 1.5 مليون شخص غيروا مناطق إقامتهم منذ الانتخابات في يونيو حزيران مضيفا أن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من العثور على أكثر من 500 ألف من أعضائه في قوائم الناخبين.
تقارير إسرائيلية عن اعتزام المدعي العام اتهام نتنياهو رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة
قالت تقارير صحفية إسرائيلية إن المدعي العام يعتزم توجيه اتهاما رسميا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة في واحدة من ثلاث قضايا فساد قد تعصف بمستقبله السياسي.
وأفادت التقارير أنه من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام رسميا إلى نتنياهو في القضية المعروفة إعلاميا في إسرائيل بـ " قضية 4000"، الشهر المقبل.
وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد والرشوة لنتنياهو.
ويشتبه في أن نتنياهو منح امتيازات لشركة الاتصالات بيزيك مقابل استفادته من تغطية إعلامية إيجابية.