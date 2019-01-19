تقارير إسرائيلية عن اعتزام المدعي العام اتهام نتنياهو رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة، وناخب تركي "عمره 165 عاما"

قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ستين آخرين في انفجار ضرب خط أنابيب نقل نفط بوسط المكسيك.

وقال عمر فياض حاكم ولاية هيدالغو Hidalgo إن هذه الأرقام أولية.

وأظهرت صور تليفزيونية ألسنة اللهب وهى ترتفع في السماء بالقرب من مصفاة تولا Tula في بلدية تلاهويليلبان Tlahuelilpan. وكان أنبوب النفط التابع لشركة بيميكس Pemex العاملة بالولاية قد تعرض لكسر فى وقت سابق واندفع الناس للحصول على الوقود المجاني.

ورفض حاكم الولاية التكهن بما إذا كان الأنبوب قد تعرض لعملية تخريب متعمدة. وتقول الحكومة المكسيكية إن سرقة الوقود تكلف الدولة أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.