التحالف الذي تقوده السعودية يشن غارات جوية على صنعاء، وميرانوبولوس موصلاح: إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل

تلقى الأمير فيليب البالغ من العمر 97 عاما زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرا من الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان ، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن على علم بالصور، وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

الأمير فيليب، دوق ادنبره، يخرج سالما من حادث طريق

ونجا الأمير فيليب الثلاثاء من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بسيارة أخرى.

وأصيبت سائقة السيارة الأخرى بجروح في ركبتها وأصيبت سيدة أخرى كانت معها بكسر في المعصم.