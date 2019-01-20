التحالف الذي تقوده السعودية يشن غارات جوية على صنعاء، وميرانوبولوس موصلاح: إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل
ملخص
- التحالف الذي تقوده السعودية يشن غارت جوية على صنعاء
- مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب الصومالية في غارات أمريكية
- 170 مهاجرا يغرقون في مياه البحر المتوسط
- ميرانوبولوس موصلاح: إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل
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الشرطة تحذر زوج ملكة بريطانيا لقيادته السيارة دون حزام
تلقى الأمير فيليب البالغ من العمر 97 عاما زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرا من الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان ، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.
وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن على علم بالصور، وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".
الأمير فيليب، دوق ادنبره، يخرج سالما من حادث طريق
ونجا الأمير فيليب الثلاثاء من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بسيارة أخرى.
وأصيبت سائقة السيارة الأخرى بجروح في ركبتها وأصيبت سيدة أخرى كانت معها بكسر في المعصم.
ميرانوبولوس موصلاح: إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النمل
تم تكريم نجم ليفربول المصري محمد صلاح بطريقة فريدة وغير عادية.
وذكر موقع إيكو البريطاني أن البروفيسور المصري مصطفى شرف، ويعمل بجامعة الملك سعود وهو أيضا أستاذ زائر في المتحف العالمي في ليفربول، أطلق اسم صلاح على نوع جديد من النمل اكتشفه في سلطنة عمان.
فقد أطلق البروفيسور شرف، وهو من أشد المعجبين بصلاح، اسم ميرانوبولوس موصلاح على النوع الجديد من النمل الذي اكتشفه.
170 مهاجرا يغرقون في مياه البحر المتوسط
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 170 مهاجرا غرقوا في حادثين منفصلين في البحر المتوسط خلال الأيام الأخيرة .
وأضافت المنظمة الدولية أن أحد الحادثين وقع قبالة السواحل الليبية مما أسفر عن غرق 120 شخصا بعد غرق قاربهم المطاطي يوم الجمعة الماضي.
أما الحادث الآخر فقد وقع في المياه الاقليمية بين إسبانيا والمغرب مما أسفر عن غرق أكثر من 50 شخصا.
مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب الصومالية في غارات أمريكية
أعلن الجيش الأمريكي مقتل 52 من مسلحي حركة الشباب في غارات جوية في الصومال أمس السبت .
يأتي ذلك في أعقاب اقتحام حركة الشباب لقاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية مما أسفر عن مقتل 8 جنود بحسب ما أعلن الجيش الصومالي بينما تقول حركة الشباب إنها قتلت 40 جنديا.
التحالف الذي تقوده السعودية يشن غارت جوية على صنعاء
شن التحالف الذي تقوده السعودية عدة ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وذكر تلفزيون العربية إن الغارات استهدفت أهدافا عسكرية.
وذكر تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون أن التحالف شن 24 ضربة جوية على صنعاء، مشيرا إلى أن أهدافا غير عسكرية تعرضت للقصف مثل مصنع للبلاستيك ذكر التلفزيون أن حريقا كبيرا نشب فيه.
وقال مسعفون وسكان وكالة رويترز للأنباء إن مدنيين على الأقل قتلا وأصيب آخرون في الغارات.
يأتي ذلك في في وقت تجد فيه الأمم المتحدة صعوبة في تنفيذ اتفاق سلام جرى التوصل إليه الشهر الماضي.