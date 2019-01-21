أردوغان: تركيا مستعدة لحفظ الأمن في منبج السورية بعد الانسحاب الأمريكي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

أردوغان: تركيا مستعدة لتولي الأمن في منبج بعد الانسحاب الأمريكي
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ماي بصدد طرح أفكار جديدة بشأن "بريكست"
توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
اليوم كلمة أمام مجلس العموم، من المتوقع أن تعرض خلالها أفكارا جديدة للخروج من
الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض المجلس الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين حكومة ماي
والاتحاد.
ونقلت
صحيفة "ديلي تليغراف" أن ماي تبحث تعديل اتفاق "الجمعة
العظيمة" الذي ُوقع عام 1998، وأنهى ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية.
وحسب الصحيفة، فإن التعديل قد يقضي باتفاق
بريطانيا وإيرلندا على مجموعة مبادئ منفصلة، بما يضمن بقاء الحدود مفتوحة بين
الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين
أعلنت الصين أن معدل النمو الاقتصادي العام
الماضي سجل تباطؤا على نحو لم يشهده منذ نحو ثلاثة عقود.
ويقول محللون إن أرقام النمو الصيني هي الأسوأ
منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان.
ويعزز هذا التراجع المخاوف من حدوث تباطؤ كبير
في النمو الاقتصادي العالمي. كما يحتمل أن يؤدي تراجع معدل النمو الاقتصادي في
الصين الى مزيد من الضغط على بكين من أجل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي
لإنهاء الحرب التجارة بين البلدين .
أردوغان: تركيا مستعدة لحفظ الأمن في منبج بعد الانسحاب الأمريكي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد
بلاده لتولي مهمة حفظ الأمن في مدينة منبج السورية، عقب انسحاب الجنود الأمريكيين
منها.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء أن أردوغان بحث
هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات في شمال سوريا.
واتفق الرئيسان على تنسيق العمل للقضاء على
العناصر المتبقية من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، واتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة للحيلولة دون عودته.
وجاء الاتصال الهاتفي بعد أيام مع الهجوم الذي
وقع في مدينة منبج وأودى بحياة أربعة عسكريين أمريكيين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
ماي بصدد طرح أفكار جديدة بشأن "بريكست"
توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم كلمة أمام مجلس العموم، من المتوقع أن تعرض خلالها أفكارا جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض المجلس الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين حكومة ماي والاتحاد.
ونقلت صحيفة "ديلي تليغراف" أن ماي تبحث تعديل اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي ُوقع عام 1998، وأنهى ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية.
وحسب الصحيفة، فإن التعديل قد يقضي باتفاق بريطانيا وإيرلندا على مجموعة مبادئ منفصلة، بما يضمن بقاء الحدود مفتوحة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين
أعلنت الصين أن معدل النمو الاقتصادي العام الماضي سجل تباطؤا على نحو لم يشهده منذ نحو ثلاثة عقود.
ويقول محللون إن أرقام النمو الصيني هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان.
ويعزز هذا التراجع المخاوف من حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي. كما يحتمل أن يؤدي تراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين الى مزيد من الضغط على بكين من أجل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب التجارة بين البلدين .
أردوغان: تركيا مستعدة لحفظ الأمن في منبج بعد الانسحاب الأمريكي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتولي مهمة حفظ الأمن في مدينة منبج السورية، عقب انسحاب الجنود الأمريكيين منها.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء أن أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات في شمال سوريا.
واتفق الرئيسان على تنسيق العمل للقضاء على العناصر المتبقية من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون عودته.
وجاء الاتصال الهاتفي بعد أيام مع الهجوم الذي وقع في مدينة منبج وأودى بحياة أربعة عسكريين أمريكيين.