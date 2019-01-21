أردوغان: تركيا مستعدة لحفظ الأمن في منبج السورية بعد الانسحاب الأمريكي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم كلمة أمام مجلس العموم، من المتوقع أن تعرض خلالها أفكارا جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض المجلس الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين حكومة ماي والاتحاد.

ونقلت صحيفة "ديلي تليغراف" أن ماي تبحث تعديل اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي ُوقع عام 1998، وأنهى ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية.

وحسب الصحيفة، فإن التعديل قد يقضي باتفاق بريطانيا وإيرلندا على مجموعة مبادئ منفصلة، بما يضمن بقاء الحدود مفتوحة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.