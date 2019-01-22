مباشر
إضراب في المغرب: تجار طنجة يحتجون على الضرائب الحكومية، وكأس آسيا 2019: مباراة مصيرية بين قطر والعراق
ملخص
- إضراب في المغرب: تجار طنجة يحتجون على الضرائب الحكومية
- كأس آسيا 2019: مباراة مصيرية بين قطر والعراق
- إيطاليا تتهم فرنسا بتأجيج الاضطرابات في ليبيا حرصا على "مصالحها في قطاع الطاقة"
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إيطاليا تتهم فرنسا بتأجيج الاضطرابات في ليبيا حرصا على "مصالحها في قطاع الطاقة"
واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني انتقاداته شديدة اللهجة لفرنسا متهما إياها بعدم الرغبة في تهدئة الأوضاع في ليبيابسبب مصالحها في قطاع الطاقة.
وقال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة إن باريس لا تسعى لاستقرار الوضع في ليبيا، ربمابسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا، على حد قوله.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية أمس بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في إفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.
قضية كارلوس غصن: محكمة في طوكيو ترفض الإفراج بكفالة عن الرئيس التنفيذي المقال لنيسان
رفضت محكمة في طوكيو، طلبا للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان المُقال كارلوس غصن، بالرغم من أنه عرض وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله في محاولة منه لضمان الإفراج عنه بعد شهرين من الاحتجاز فيما يتعلق بجرائم مالية مزعومة.
ويزيد الحكم، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، احتمال بقاء غصن في الحبس لحين محاكمته، كما يزيد الضغط على شركة "رينو" الفرنسية، شريكة نيسان، لإيجاد خليفة له في منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
إضراب في المغرب: تجار طنجة يحتجون على الضرائب الحكومية
أعلن تجار مدينة طنجة المغربية تنفيذ إضراب اليوم احتجاجا على خطط الحكومة المتعلقة بتعديل الإجراءات الضريبية الخاصة بهم وإلزامهم بتقديم فاتورة إلكترونية.
ويعتبر التجار أن التعديلات الحكومية تنعكس سلبا على الرواج التجاري، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في البلاد.
ويطالبون خلال الإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية بتوفير ضمان صحي واجتماعي لهم.
وشهدت مدن مغربية سلسلة من الإضرابات التي نفذها تجار الأسبوع الماضي، من بينها العاصمة الرباط، ومكناس، وسلا.
كأس آسيا 2019: مباراة مصيرية بين قطر والعراق
سيكون ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مسرحا مساء اليوم الثلاثاء لإحدى قمم دور الثمانية لبطولة كاس الأمم الآسيوية السابعة عشرة، التي تجمع منتخبين عربيين، هما قطر والعراق.
وقد تصدر المنتخب القطري مجموعته بجدارة بثلاثة انتصارات محافظا على نظافة شباكه، ليواجه منتخبا عراقيا قويا قدم أداء ملفتا أيضا في الدور الأول، بعد أن فاز بمباراتين وتعادل سلبيا مع إيران في إحدى أقوى مباريات البطولة حتى الآن.