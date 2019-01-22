إضراب في المغرب: تجار طنجة يحتجون على الضرائب الحكومية، وكأس آسيا 2019: مباراة مصيرية بين قطر والعراق

واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني انتقاداته شديدة اللهجة لفرنسا متهما إياها بعدم الرغبة في تهدئة الأوضاع في ليبيابسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

وقال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة إن باريس لا تسعى لاستقرار الوضع في ليبيا، ربمابسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا، على حد قوله.

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية أمس بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في إفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.