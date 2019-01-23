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مظاهرات السودان: الدعوة إلى "مواكب شاملة" لإسقاط البشير، ومحمد صلاح خارج تويتر وفيسبوك وانستغرام
ملخص
- مظاهرات السودان: الدعوة إلى "مواكب شاملة" لإسقاط البشير
- تركيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية العراقي
- محمد صلاح خارج تويتر وفيسبوك وانستغرام
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محمد صلاح خارج تويتر وفيسبوك وانستغرام
أغلق لاعب المصري محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي، حساباته على تويتر وفيسبوك وانستغرام على نحو مفاجئ.
جدير بالذكر أن صلاح انتقل للعب في نادي ليفربول من نادي روما الإيطالي، ليقدم مهارات مميزة في الدوري الإنجليزي جعلته من أهم لاعبي النادي.
ولي عهد السعودي التقى رئيس الاستخبارات الروسية
قالت وسائل إعلام روسية اليوم إن رئيس جهاز المخابرات العامة الروسي سيرغي ناريشكين التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الاستخبارات السعودية.
يذكر أن السعودية قررت الشهر الجاري إعادة هيكلة الاستخبارات بعد شهرين من مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
تركيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية العراقي
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهد طورهان، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية العراقي، اعتبارًا من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال طورهان، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، إن الحكومة المركزية في العراق كانت قد حظرت الطيران إلى مطاري أربيل والسليمانية شمالي البلاد أمام الرحلات الدولية، في 29 سبتمبر/ أيلول 2017.
وأشار أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها آنذاك إلى المطارين المذكورين، فيما أصدرت أنقرة قرارًا بوقف جميع الرحلات إليهما عبر أجوائها اعتبارًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
مظاهرات السودان: الدعوة إلى "مواكب شاملة" لإسقاط البشير
دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مواكب حاشدة غدا الخميس للضغط على الرئيس عمر البشير لكي يتنحى عن الحكم.
وقال التجمع في بيان إنه يجب مواصلة الاحتجاجات الشعبية "السلمية" لإسقاط النظام.
وتحولت الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي من المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بإسقاط البشير. ومن أبرز الشعارات التي يرددها المتظاهرون: "بس تسقط"، و "حرية حرية" و "الشعب يريد إسقاط النظام".