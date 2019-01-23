مظاهرات السودان: الدعوة إلى "مواكب شاملة" لإسقاط البشير، ومحمد صلاح خارج تويتر وفيسبوك وانستغرام

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهد طورهان، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية العراقي، اعتبارًا من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال طورهان، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، إن الحكومة المركزية في العراق كانت قد حظرت الطيران إلى مطاري أربيل والسليمانية شمالي البلاد أمام الرحلات الدولية، في 29 سبتمبر/ أيلول 2017.

وأشار أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها آنذاك إلى المطارين المذكورين، فيما أصدرت أنقرة قرارًا بوقف جميع الرحلات إليهما عبر أجوائها اعتبارًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.