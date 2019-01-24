العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آلاف معارض ومنشق العام الماضي، وإسرائيل "توافق" على تسليم منحة قطرية لقطاع غزة

العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آلاف معارض ومنشق العام الماضي
إسرائيل "توافق" على تسليم منحة قطرية لقطاع غزة
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إسرائيل "توافق" على تسليم منحة قطرية لقطاع غزة
وصلالى قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي لتسليم
أموال الدفعة الثالثة التي تبرعت بها بلاده لحكومة حماس في
قطاع غزة، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إدخالها بعد تأخرها لقرابة
ثلاثة أسابيع بسبب التصعيد العسكري الأخير، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتشير التقارير
الصحفية الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية
وافق مساء الأربعاء على تحويل المنحة القطرية الثالثة (15 مليون دولار) إلى غزة.
العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آلاف معارض ومنشق العام الماضي
اعتقلت السلطات
الإيرانية أكثر من 7000 معارض ومنشق خلال العام الماضي، من بينهم صحفيون، ومحامون،
ومتظاهرون ومناهضون للحجاب، ونشطاء حقوقيون، وفقا لتقرير جديد لمنظمة العفو
الدولية.
ووصفت المنظمة
عام 2018 بـ "عام العار لإيران"
ويقول التقرير
إن السلطات الإيرانية سجنت وجلدت المئات، وقتلت ما لا يقل عن 26 متظاهرا، فضلا عن
وفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إسرائيل "توافق" على تسليم منحة قطرية لقطاع غزة
وصلالى قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي لتسليم أموال الدفعة الثالثة التي تبرعت بها بلاده لحكومة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إدخالها بعد تأخرها لقرابة ثلاثة أسابيع بسبب التصعيد العسكري الأخير، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتشير التقارير الصحفية الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وافق مساء الأربعاء على تحويل المنحة القطرية الثالثة (15 مليون دولار) إلى غزة.
العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آلاف معارض ومنشق العام الماضي
اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 7000 معارض ومنشق خلال العام الماضي، من بينهم صحفيون، ومحامون، ومتظاهرون ومناهضون للحجاب، ونشطاء حقوقيون، وفقا لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية.
ووصفت المنظمة عام 2018 بـ "عام العار لإيران"
ويقول التقرير إن السلطات الإيرانية سجنت وجلدت المئات، وقتلت ما لا يقل عن 26 متظاهرا، فضلا عن وفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة.