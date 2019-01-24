العفو الدولية: إيران اعتقلت 7 آلاف معارض ومنشق العام الماضي، وإسرائيل "توافق" على تسليم منحة قطرية لقطاع غزة

وصلالى قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي لتسليم أموال الدفعة الثالثة التي تبرعت بها بلاده لحكومة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إدخالها بعد تأخرها لقرابة ثلاثة أسابيع بسبب التصعيد العسكري الأخير، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتشير التقارير الصحفية الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وافق مساء الأربعاء على تحويل المنحة القطرية الثالثة (15 مليون دولار) إلى غزة.