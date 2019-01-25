العفو الدولية: مصر تحت حكم السيسي "أخطر من أي وقت مضى" على المعارضين، و رهف محمد: "التمرد واجب" عندما يصبح الظلم قانونا

دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض إلى تظاهرات جديدة تنطلق اليوم عقب صلاة الجمعة لمطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم.

وأعلن التجمع في بيانه الذي نشر على صفحته في فيسبوك في وقت متأخر من الليلة الماضية عن مجموعة من التظاهرات والمواكب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، التي تعد أحد أعضاء تجمع المهنيين، إن شخصين لقيا حتفهما في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس، والتي وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء موجة التظاهرات في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وأشارت إلى أن أحد الشخصين قُتل بعد تعرضه للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية.