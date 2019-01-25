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العفو الدولية: مصر تحت حكم السيسي "أخطر من أي وقت مضى" على المعارضين، و رهف محمد: "التمرد واجب" عندما يصبح الظلم قانونا
ملخص
- العفو الدولية: مصر تحت حكم السيسي "أخطر من أي وقت مضى" على المعارضين
- رهف محمد: "التمرد واجب" عندما يصبح الظلم قانونا
- مظاهرات السودان: الدعوة إلى مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط النظام
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بواسطة أحمد ماهر
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مظاهرات السودان: الدعوة إلى مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط النظام
دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض إلى تظاهرات جديدة تنطلق اليوم عقب صلاة الجمعة لمطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم.
وأعلن التجمع في بيانه الذي نشر على صفحته في فيسبوك في وقت متأخر من الليلة الماضية عن مجموعة من التظاهرات والمواكب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت لجنة الأطباء المركزية، التي تعد أحد أعضاء تجمع المهنيين، إن شخصين لقيا حتفهما في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس، والتي وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء موجة التظاهرات في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول.
وأشارت إلى أن أحد الشخصين قُتل بعد تعرضه للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية.
رهف محمد: "التمرد واجب" عندما يصبح الظلم قانونا
أعادت الشابة السعودية رهف محمد نشر تغريدة للمفكرة والناشطة الماركسية البولندية الراحلة، روزا لكسمبورغ: "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".
وفرت رهف، 18 عاما، من أسرتها عندما كانوا في رحلة إلى الكويت، وحصلت على اللجوء في كندا. وقالت إن الرحلة كانت "تستحق المخاطرة" حتى تستطيع أن تعيش حياة أكثر استقلالية.
وقبل وصولها إلى كندا، حبست رهف نفسها في غرفة بفندق في العاصمة التايلاندية بانكوك ورفضت العودة إلى السعودية. وزعمت أن أسرتها أساءت معاملتها وقالت إنها تخشى أن تُقتل إذا عادت إلى بلدها.
العفو الدولية: مصر تحت حكم السيسي "أخطر من أي وقت مضى" على المعارضين
قالت منظمة العفو الدولية في بيان متزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير في مصر ضد نظام حسني مبارك، إن البلد في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أصبحت أخطر من أي وقت مضى على المعارضين.
وتقول المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن مصر تحت حكم السيسي أصبحت "سجنا مفتوحا" للمنتقدين والمعارضين.
وأضافت أن المصريين الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية يعاملون كـمجرمين، وأن أجهزة الأمن اعتقلت أشخاصا لمجرد التغريد، أو إدانة ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع، بل وتشجيع فرق لكرة القدم، على حد وصفها.
ونفى السيسي في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية أن هناك نحو 60 ألف معتقل سياسي في مصر وفقا لتقرير لمنظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية، قائلا: "لا أعرف من أين أتوا بمثل هذه الأرقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون."