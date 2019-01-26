مصادر لرويترز: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب، و"ليلة صفراء" كل يوم في باريس حتى رحيل ماكرون

خرج الالاف من محتجي "السترات الصفراء" للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى، إذا فقد المحتجون الثقة في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على بدء "الحوار الوطني الكبير" الذي أطلقه ماكرون بهدف تسوية هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.

ودعا المحتجون إلى المشاركة في "ليلة صفراء" أو المبيت في ساحة الجمهورية، كما ستجرى مظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن الفرنسية لإجبار ماكرون على الاستقالة وفي انتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة.