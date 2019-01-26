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مصادر لرويترز: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب، و"ليلة صفراء" كل يوم في باريس حتى رحيل ماكرون
ملخص
- مصادر لرويترز: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب
- "ليلة صفراء" كل يوم في باريس حتى رحيل ماكرون
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بواسطة أحمد ماهر
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"ليلة صفراء" كل يوم في باريس حتى رحيل ماكرون
خرج الالاف من محتجي "السترات الصفراء" للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى، إذا فقد المحتجون الثقة في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على بدء "الحوار الوطني الكبير" الذي أطلقه ماكرون بهدف تسوية هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.
ودعا المحتجون إلى المشاركة في "ليلة صفراء" أو المبيت في ساحة الجمهورية، كما ستجرى مظاهرات ليلية أخرى في عدد من المدن الفرنسية لإجبار ماكرون على الاستقالة وفي انتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني.
وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة.
مصادر لرويترز: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب
قال مصدران لرويترز إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على دول الاتحاد بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى تقطيع أوصاله على أيدي سعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا وألحق الضرر بصورة المملكة.