بابا الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية " أصابها الضرر بسبب ارتكاب الخطيئة"، وسرقة حقيبة رئيس سابق وبها مليون دولار
ملخص
- بابا الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية " أصابها الضرر بسبب ارتكاب الخطيئة"
- الاحتفال بالذكرى 75 لإنهاء حصار لينينغراد
- سرقة حقيبة رئيس سابق وبها مليون دولار
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تقوم المغنية العالمية ماريا كاري بإحياء حفل غنائي في السعودية في 31 يناير/كانون ثاني الجاري.
وجاء في تغريدة في حساب مدينة الملك عبد الله تأكيد لهذا الخبر.
سرقة حقيبة رئيس سابق وبها مليون دولار
ذكرت صحيفة هيرالد في زيمبابوي أنه تمت سرقة حقيبة رئيس البلاد السابق روبرت موغابي وفيها نحو مليون دولار أمريكي.
وكشفت الصحيفة أن الحادث وقع عندما كان موغابي في الحكم عام 2016 حيث أخذ المال معه في حقيبة إلى منزله الريفي في زفيمبا حيث اختفت الحقيبة ولم تظهر حتى الآن، وتحوم الشبهات حول القائمين على تنظيف المنزل.
يذكر أن موغابي البالغ من العمر 94 عاما تولى الرئاسة لـ 37 سنة وقد أجبره الجيش على التنحي عام 2017.
الاحتفال بالذكرى 75 لإنهاء حصار لينينغراد
تقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية احتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنهاء حصار لينينغراد ، كما كانت المدينة تعرف آنذاك.
وقد لقي أكثر من 800 ألف شخص حتفهم عندما حاصرت القوات الألمانية التي غزت الاتحاد السوفييتي مدينة لينينغراد نحو عامين ونصف العام.
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استأنفت فرق الانقاذ في البرازيل جهود البحث عن ناجين بعد انهيار أحد السدود في منجم للحديد يوم الجمعة مما دفع بسيل من الطين والمخلفات الصناعية إلى المنجم.
وقد تأكد وفاة 34 شخصا بينما تمكن عمال الانقاذ من انتشال نحو 50 شخصا قبل أن يوقفوا عملياتهم خلال الليل.
وتقول السلطات إن الأمل في العثور على ناجينأصبح ضئيلاً.
بابا الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية " أصابها الضرر بسبب ارتكاب الخطيئة"
قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إن الكنيسة الكاثوليكية " أصابها الضرر بسبب ارتكاب الخطيئة" في إشارة إلى فضيحة الانتهاكات بحق الأطفال التي ارتكبها قساوسة يتبعون الكنيسة.
جاء ذلك في قداس أقامه البابا في مدينة بنما سيتي، وأقر فيه بأن الكنيسة أخفقت في أغلب الأحيان في السماع إلى صرخات الضحايا.
ويزور البابا بنما لحضور تجمع للشباب الكاثوليك من مختلف أنحاء العالم.