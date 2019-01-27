بابا الفاتيكان: الكنيسة الكاثوليكية " أصابها الضرر بسبب ارتكاب الخطيئة"، وسرقة حقيبة رئيس سابق وبها مليون دولار

ذكرت صحيفة هيرالد في زيمبابوي أنه تمت سرقة حقيبة رئيس البلاد السابق روبرت موغابي وفيها نحو مليون دولار أمريكي.

وكشفت الصحيفة أن الحادث وقع عندما كان موغابي في الحكم عام 2016 حيث أخذ المال معه في حقيبة إلى منزله الريفي في زفيمبا حيث اختفت الحقيبة ولم تظهر حتى الآن، وتحوم الشبهات حول القائمين على تنظيف المنزل.

يذكر أن موغابي البالغ من العمر 94 عاما تولى الرئاسة لـ 37 سنة وقد أجبره الجيش على التنحي عام 2017.