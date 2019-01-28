السلطات المصرية تفرج عن نحو 4000 سجين

وضعت الحكومة الفلسطينية نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام".

وقد شكل الحمد حكومته في عام 2014 بالتوافق بين حركتي فتح وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهدف استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.