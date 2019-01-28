السلطات المصرية تفرج عن نحو 4000 سجين اثر عفو رئاسي عنهم
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الحكومة الفلسطينية تضع نفسها تحت تصرف الرئيس عباس بعد توصيات بتشكيل حكومة جديدة
وضعت الحكومة الفلسطينية نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام".
وقد شكل الحمد حكومته في عام 2014 بالتوافق بين حركتي فتح وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهدف استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.
ReutersCopyright: Reuters
السلطات المصرية تفرج عن نحو 4000 سجين في عفو رئاسي
أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن نحو أربعة
آلاف سجين إثر قرار رئاسي بالعفو عنهم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يناير/كانون الثاني وعيد
الشرطة.
وقالت الداخلية إن قطاع السجون قد شكل لجانا
لفحص ملفات نزلاء السجون في عموم البلاد، وقد خلصت إلى تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي
مدة العقوبة.
ومن بين من شملوا بهذا الإفراج السائحة البريطانية، لورا بلمر، التي حُكم عليها بالحبس لثلاث سنوات بعد أن ضبطت الجمارك المصرية
بحوزتها 290 قرص ترمادول، قالت إنها جلبتها لزوجها الذي يعاني من آلام بالظهر.
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الحكومة الفلسطينية تضع نفسها تحت تصرف الرئيس عباس بعد توصيات بتشكيل حكومة جديدة
وضعت الحكومة الفلسطينية نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام".
وقد شكل الحمد حكومته في عام 2014 بالتوافق بين حركتي فتح وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهدف استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.
السلطات المصرية تفرج عن نحو 4000 سجين في عفو رئاسي
أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن نحو أربعة آلاف سجين إثر قرار رئاسي بالعفو عنهم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يناير/كانون الثاني وعيد الشرطة.
وقالت الداخلية إن قطاع السجون قد شكل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون في عموم البلاد، وقد خلصت إلى تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
ومن بين من شملوا بهذا الإفراج السائحة البريطانية، لورا بلمر، التي حُكم عليها بالحبس لثلاث سنوات بعد أن ضبطت الجمارك المصرية بحوزتها 290 قرص ترمادول، قالت إنها جلبتها لزوجها الذي يعاني من آلام بالظهر.