السلطات المصرية "تعتقل" معارضا بارزا، وإيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة يحيى حسين عبد الهادي، بحسبعضويين بالحركة.

وقال خالد داوود، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي من منزله فجر اليوم الثلاثاء.

كما أكد الخبر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وهو عضو بالحركة.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد قالت إن الأمن المصري اعتقل خمسة من أعضائها بعد اجتماع لها لإحياء الذكري الثامنة لثورة 25 يناير.

وقال أحد الحضور لبي بي سي إن الاجتماع، الذي أخطر به الأمن، تحول إلى جلسة حماسية أخذ يهتف المجتمعون فيه من جديد "الشعب يريد إسقاط النظام".