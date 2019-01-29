السلطات المصرية "تعتقل" معارضا بارزا، وإيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا

السلطات المصرية "تعتقل" معارضا بارزا في الحركة الديمقراطية المدنية
إيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا
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باكستان: تأييد حكم بتبرئة مسيحية من تهمة إهانة النبي محمد
أيدت المحكمة العليا في باكستان حكما
بتبرئة المسيحية
آسيا بيبي من تهمة التجديف.
وفي عام 2010، أدينت
آسيا بيبي بتهمة التجديف لإهانتها النبي محمد خلال مشاجرة مع جيرانها، وصدر حكم بإعدامها.
لكن محكمة قضت ببراءتها، وألغت الحكم.
وشهدت باكستان احتجاجات
واسعة نظمها إسلاميون عقب إلغاء حكم الإعدام.
إيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا
وقعت إيران اتفاقات
اقتصادية وتجارية مع سوريا أمس في توسيع لنفوذها الاقتصادي بعد أن قدمت الدعم للرئيسبشار الأسد على استعادة معظم الأراضي السورية.
وقال رئيس الوزراء
السوري عماد خميس إن بلاده وإيران وقعتا اتفاقا للتعاون الاقتصادي طويل الأجل يشمل
الصناعة والتجارة والزراعة.
اتفقنا على التعاون
في بناء وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة في سوريا، وسنقوم بوضع حجر الأساس للمحطة
الأولى في اللاذقية غدا. كأولوية، وإيران تعتبر النصر ضد الإرهاب في سوريا انتصارا
لنفسها وسنكون بجانب سوريا من أجل مرحلة إعادة الإعمار كما كنا إلى جانبها في محاربة
الإرهاب
Quote Message: اتفقنا على التعاون في بناء وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة في سوريا، وسنقوم بوضع حجر الأساس للمحطة الأولى في اللاذقية. وايران تعتبر النصر ضد الإرهاب في سوريا انتصارا لنفسها وسنكون بجانب سوريا من أجل مرحلة إعادة الإعمار كما كنا إلى جانبها في محاربة الإرهاب. from إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الايراني
اتفقنا على التعاون في بناء وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة في سوريا، وسنقوم بوضع حجر الأساس للمحطة الأولى في اللاذقية. وايران تعتبر النصر ضد الإرهاب في سوريا انتصارا لنفسها وسنكون بجانب سوريا من أجل مرحلة إعادة الإعمار كما كنا إلى جانبها في محاربة الإرهاب.
السلطات المصرية "تعتقل" معارضا بارزا
ألقت قوات الأمن
المصرية القبض على المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة يحيى حسين
عبد الهادي، بحسبعضويين بالحركة.
وقال خالد داوود،
عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي من منزله
فجر اليوم الثلاثاء.
كما أكد الخبر المرشح
الرئاسي السابق حمدين صباحي وهو عضو بالحركة.
وكانت الحركة المدنية
الديمقراطية قد قالت إن الأمن المصري اعتقل خمسة من أعضائها بعد اجتماع لها لإحياء
الذكري الثامنة لثورة 25 يناير.
وقال أحد الحضور
لبي بي سي إن الاجتماع، الذي أخطر به الأمن، تحول إلى جلسة حماسية أخذ يهتف المجتمعون
فيه من جديد "الشعب يريد إسقاط النظام".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
باكستان: تأييد حكم بتبرئة مسيحية من تهمة إهانة النبي محمد
أيدت المحكمة العليا في باكستان حكما بتبرئة المسيحية آسيا بيبي من تهمة التجديف.
وفي عام 2010، أدينت آسيا بيبي بتهمة التجديف لإهانتها النبي محمد خلال مشاجرة مع جيرانها، وصدر حكم بإعدامها. لكن محكمة قضت ببراءتها، وألغت الحكم.
وشهدت باكستان احتجاجات واسعة نظمها إسلاميون عقب إلغاء حكم الإعدام.
إيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا
وقعت إيران اتفاقات اقتصادية وتجارية مع سوريا أمس في توسيع لنفوذها الاقتصادي بعد أن قدمت الدعم للرئيسبشار الأسد على استعادة معظم الأراضي السورية.
وقال رئيس الوزراء السوري عماد خميس إن بلاده وإيران وقعتا اتفاقا للتعاون الاقتصادي طويل الأجل يشمل الصناعة والتجارة والزراعة.
اتفقنا على التعاون في بناء وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة في سوريا، وسنقوم بوضع حجر الأساس للمحطة الأولى في اللاذقية غدا. كأولوية، وإيران تعتبر النصر ضد الإرهاب في سوريا انتصارا لنفسها وسنكون بجانب سوريا من أجل مرحلة إعادة الإعمار كما كنا إلى جانبها في محاربة الإرهاب
السلطات المصرية "تعتقل" معارضا بارزا
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة يحيى حسين عبد الهادي، بحسبعضويين بالحركة.
وقال خالد داوود، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي من منزله فجر اليوم الثلاثاء.
كما أكد الخبر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وهو عضو بالحركة.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد قالت إن الأمن المصري اعتقل خمسة من أعضائها بعد اجتماع لها لإحياء الذكري الثامنة لثورة 25 يناير.
وقال أحد الحضور لبي بي سي إن الاجتماع، الذي أخطر به الأمن، تحول إلى جلسة حماسية أخذ يهتف المجتمعون فيه من جديد "الشعب يريد إسقاط النظام".