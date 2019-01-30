الحوثيون يطلقون سراح أول أسير سعودي، والرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

شركة التعدين تعلن أنها ستفكك 10 سدود مشابهة للسد المنهار بتكلفة مليار دولار

أعلنت شركة التعدين البرازيلية فالي VALE أنها ستغلق عددا من السدود المشابهة لذلك الذى انهار الأسبوع الماضي.

وقال المدير التنفيذى للشركة إن تفكيك عشرة سدود فى ولاية ميناس غرايس سيكلف أكثر من مليار دولار.

ولا يزال قرابة ثلاثمائة شخص في عداد المفقودين بعدما أغرقت المياة المختلطة بالوحل منجما للحديد. وقد تأكد مصرع أربعة وثمانين شخصا حتى الآن.

وكان السد المنهار قد بني باستخدام تقنية محظورة في دول أخرى، تتضمن بناء الجدار الرئيسى لخزان المياه بمخلفات التعدين والأنقاض بدلا من الخرسانة. وقد اعتقلت الشرطة البرازيلية ثلاثة مسئولين بالشركة ومهندسين في إطار تحقيقاتها في الحادثة.