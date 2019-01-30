الحوثيون يطلقون سراح أول أسير سعودي، والرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه
تفكيك 10 سدود مائية في البرازيل
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تفكيك 10 سدود مائية في البرازيل
شركة التعدين تعلن
أنها ستفكك 10 سدود مشابهة للسد المنهار بتكلفة مليار دولار
أعلنت شركة التعدين
البرازيلية فالي VALE أنها
ستغلق عددا من السدود المشابهة لذلك الذى انهار الأسبوع الماضي.
وقال المدير التنفيذى
للشركة إن تفكيك عشرة سدود فى ولاية ميناس غرايس سيكلف أكثر من مليار دولار.
ولا يزال قرابة ثلاثمائة
شخص في عداد المفقودين بعدما أغرقت المياة المختلطة بالوحل منجما للحديد. وقد تأكد
مصرع أربعة وثمانين شخصا حتى الآن.
وكان السد المنهار
قد بني باستخدام تقنية محظورة في دول أخرى، تتضمن بناء الجدار الرئيسى لخزان المياه
بمخلفات التعدين والأنقاض بدلا من الخرسانة. وقد اعتقلت الشرطة البرازيلية ثلاثة مسئولين
بالشركة ومهندسين في إطار تحقيقاتها في الحادثة.
الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه
أعلن سيدي محمد ولد
محمد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدعم ترشيح وزير
الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الصيف المقبل.
واعتبر ولد محمد
- الذي يترأس أيضا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم - أن ترشيح ولد الغزواني أفضل
خيار لاستمرار ما وصفه بالمشروع الوطني الرائد.
يذكر أن الرئيس ولد
عبد العزيز كان قد طلب، منتصف الشهر الجاري، بوضع حدّ لمساعي أعضاء في البرلمان لتعديل
الدستور للسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.
الحوثيون يطلقون سراح أول أسير سعودي
قالت الأمم المتحدة
إن المقاتلين الحوثيين أطلقوا سراح أول أسير في إطار اتفاق السويد لإنهاء الصراع في
اليمن.
وقالت وسائل إعلام
حوثية إن الأسير المطلق سراحه هو الجندي السعودي موسى العواجي.
وأكدت اللجنة الدولية
للصليب الأحمر - التي أشرفت على العملية - نقل العواجي من صنعاء إلى الرياض.
وذكرت وسائل
إعلام رسمية سعودية أن التحالف الذي تقوده الرياض سيفرج عن سبعة أسرى حوثيين في المقابل.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن
مارتن غريفيث عن أمله في قيام الطرفين بمبادرات إنسانية أخرى مشابهة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تفكيك 10 سدود مائية في البرازيل
شركة التعدين تعلن أنها ستفكك 10 سدود مشابهة للسد المنهار بتكلفة مليار دولار
أعلنت شركة التعدين البرازيلية فالي VALE أنها ستغلق عددا من السدود المشابهة لذلك الذى انهار الأسبوع الماضي.
وقال المدير التنفيذى للشركة إن تفكيك عشرة سدود فى ولاية ميناس غرايس سيكلف أكثر من مليار دولار.
ولا يزال قرابة ثلاثمائة شخص في عداد المفقودين بعدما أغرقت المياة المختلطة بالوحل منجما للحديد. وقد تأكد مصرع أربعة وثمانين شخصا حتى الآن.
وكان السد المنهار قد بني باستخدام تقنية محظورة في دول أخرى، تتضمن بناء الجدار الرئيسى لخزان المياه بمخلفات التعدين والأنقاض بدلا من الخرسانة. وقد اعتقلت الشرطة البرازيلية ثلاثة مسئولين بالشركة ومهندسين في إطار تحقيقاتها في الحادثة.
الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه
أعلن سيدي محمد ولد محمد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدعم ترشيح وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الصيف المقبل.
واعتبر ولد محمد - الذي يترأس أيضا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم - أن ترشيح ولد الغزواني أفضل خيار لاستمرار ما وصفه بالمشروع الوطني الرائد.
يذكر أن الرئيس ولد عبد العزيز كان قد طلب، منتصف الشهر الجاري، بوضع حدّ لمساعي أعضاء في البرلمان لتعديل الدستور للسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.
الحوثيون يطلقون سراح أول أسير سعودي
قالت الأمم المتحدة إن المقاتلين الحوثيين أطلقوا سراح أول أسير في إطار اتفاق السويد لإنهاء الصراع في اليمن.
وقالت وسائل إعلام حوثية إن الأسير المطلق سراحه هو الجندي السعودي موسى العواجي.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر - التي أشرفت على العملية - نقل العواجي من صنعاء إلى الرياض.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن التحالف الذي تقوده الرياض سيفرج عن سبعة أسرى حوثيين في المقابل.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث عن أمله في قيام الطرفين بمبادرات إنسانية أخرى مشابهة.