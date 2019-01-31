توقعات بإصدار الكونغرس لقرار ينهي الدور الأمريكي في حرب اليمن

قال مشرعون أمريكيون إنهم يتوقعون أن يوافق الكونغرس على تبني قرار يُنهي أي دور للولايات المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن، مما قد يُجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام حقه في النقض الفيتو للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة كي يتمكن من الاستمرار في دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

في هذه الأثناء، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر، إن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام "قوة محسوبة بدقة" لدفع الحوثيين للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.