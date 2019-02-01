فنزويلا "تبيع ذهبها" إلى الإمارات لتوفير سيولة نقدية، وحكومة بشار الأسد مسؤولة عن مقتل الصحفية ماري كولفين في حمص

أصدرت قاضية أمريكية حكما يحمل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية القانونية عن مقتل الصحفية الأمريكية الشهيرة ماري كولفين عام 2012 أثناء تغطيتها للحرب الأهلية لصالح صحيفة صنداي تايمز البريطانية.

واتهمت الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة كولفين في عام 2016 أمام محكمة أمريكية اتحادية مسؤولين سوريين في حكومة الأسد بأنهم أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث كان مقرا للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين آخرين.

ويعني الحكم دفع تعويضات لا تقل عن 302.5 مليون دولار لدور الحكومة السورية في مقتلها.

وقالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون في الحكم إن الحكومة السورية ”ضالعة في عملية قتل مواطنة أمريكية خارج إطار القانون.

وقتلت كولفين مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في مدينة حمص المحاصرة بسوريا عام 2012 أثناء تغطية الصراع السوري.

وغطت الصحفية الأمريكية حروبا عدة حول العالم وفقدت عينها اليمنى خلال تغطيتها للحرب الأهلية في سريلانكا عام 2001.