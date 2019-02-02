شركة إماراتية توقف شراء الذهب من فنزويلا، وهجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران

قالت شركة نور كابيتال للاستثمار التي مقرها أبوظبي يوم الجمعة إنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني من البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كان الرئيس نيكولاس مادورو يسعى إلى الحفاظ على قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في فنزويلا وأن شراء الذهب كان طبقا ”للمعايير والقوانين الدولية السارية“ في 21 يناير/ كانون الثاني.

وذكر تقرير لرويترز يوم الخميس إن فنزويلا شحنت ثلاثة أطنان من الذهب إلى دولة الإمارات العربية في السادس والعشرين من الشهر الماضي وستبيع 15 طنا أخرى إلى البلد الخليجي في الأيام القادمة.

وقال مسؤول كبير إن خطة فنزويلا تتضمن بيع 29 طنا من الذهب المحتفظ به في كراكاس إلى دولة الإمارات في فبراير شباط بهدف توفير سيولة لواردات السلع الأساسية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، رفضت نشر اسمائها بسبب حساسية الوضع، إن مسؤولين اثنين على مستوى عال بالبنك المركزي الفنزويلي اضطرا للاستقالة يومي الخميس والجمعة لأنهما لم يوافقا على بيع الذهب.