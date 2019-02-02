شركة إماراتية توقف شراء الذهب من فنزويلا، وهجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران

قالت شركة نور كابيتال
للاستثمار التي مقرها أبوظبي يوم الجمعة إنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب في الحادي
والعشرين من يناير كانون الثاني من البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كان الرئيس نيكولاس
مادورو يسعى إلى الحفاظ على قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضافت الشركة في
بيان أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في فنزويلا وأن شراء الذهب
كان طبقا ”للمعايير والقوانين الدولية السارية“ في 21 يناير/ كانون الثاني.
وذكر تقرير لرويترز
يوم الخميس إن فنزويلا شحنت ثلاثة أطنان من الذهب إلى دولة الإمارات العربية في السادس
والعشرين من الشهر الماضي وستبيع 15 طنا أخرى إلى البلد الخليجي في الأيام القادمة.
وقال مسؤول كبير
إن خطة فنزويلا تتضمن بيع 29 طنا من الذهب المحتفظ به في كراكاس إلى دولة الإمارات
في فبراير شباط بهدف توفير سيولة لواردات السلع الأساسية.
وقالت ثلاثة مصادر
مطلعة، رفضت نشر اسمائها بسبب حساسية الوضع، إن مسؤولين اثنين على مستوى عال بالبنك
المركزي الفنزويلي اضطرا للاستقالة يومي الخميس والجمعة لأنهما لم يوافقا على بيع الذهب.
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إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ هولندية بالرسو وعلى متنها 47 مهاجرا
رست سفينة "سي ووتش 3" الهولندية في ميناء كاتانيا الإيطالي بعد أحد عشر يوما قضتها تبحث عن ميناء في البحر المتوسط تُنزل فيه سبعة وأربعين مهاجرا غير قانوني أنقذتهم من الغرق.
وسمحت إيطاليا للسفينة بالرسو، بعد قبول دول أوروبية استقبال عدد من ركابها.
لكن وزير الداخلية ماتيو سالفيني ما زال يهدد بمقاضاة طاقم السفينة.
مدرب ليفربول يرد على تغريدة مدافع مانشستر سيتي الساخرة
قال مدرب فريق ليفربول، يورغان كلوب إنه لم يحتفل أبدا بخسارة فريق آخر للنقاط.
وجاء كلام كلوب تعقيبا على تغريدة مدافع فريق مانشستر سيتي كايل ووكر سخر فيها وقال:
"لقد ظنوا أنهم سيبتعدون بسبع نقاط"
وكان ووكر يلمح إلى تعادل ليفربول أمام ليستر بهدف لكل منهما، وهو ما جمد الفارق بين ليفربول المتصدر للدوري ومانشستر سيتي ثاني الترتيب عند 5 نقاط.
وعلى الرغم من أن ووكر حذف التغريدة، إلا أنها انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقلل مدرب سيتي بيب غوارديولا من أهمية تغريدة ووكر وقال إنه لا يهتم بما ينشره لاعبوه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يمكنه السيطرة عليها.
هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل أحد قوات الباسيج شبه النظامية، وإصابة خمسة أخرين بجروح خطيرة فيما وُصف بهجوم إرهابي استهدف مركزا للمتطوعين في مدينةنيكشهر جنوب شرق إيران.
وأعلنت جماعة جيش العدل الجهاديةالسنية مسؤوليتها عن الهجوم.
والباسيج هي قوات المقاومة شبه النظامية، وهي قوة من المتطوعين قوامها حوالي 90 ألف رجل وامرأة، ولديها القدرة على حشد حوالي مليون متطوع عند الضرورة، وتخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.
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نبذة عن الحرس الثوري الإيراني
شركة إماراتية توقف شراء الذهب من فنزويلا
قالت شركة نور كابيتال للاستثمار التي مقرها أبوظبي يوم الجمعة إنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني من البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كان الرئيس نيكولاس مادورو يسعى إلى الحفاظ على قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضافت الشركة في بيان أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في فنزويلا وأن شراء الذهب كان طبقا ”للمعايير والقوانين الدولية السارية“ في 21 يناير/ كانون الثاني.
وذكر تقرير لرويترز يوم الخميس إن فنزويلا شحنت ثلاثة أطنان من الذهب إلى دولة الإمارات العربية في السادس والعشرين من الشهر الماضي وستبيع 15 طنا أخرى إلى البلد الخليجي في الأيام القادمة.
وقال مسؤول كبير إن خطة فنزويلا تتضمن بيع 29 طنا من الذهب المحتفظ به في كراكاس إلى دولة الإمارات في فبراير شباط بهدف توفير سيولة لواردات السلع الأساسية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، رفضت نشر اسمائها بسبب حساسية الوضع، إن مسؤولين اثنين على مستوى عال بالبنك المركزي الفنزويلي اضطرا للاستقالة يومي الخميس والجمعة لأنهما لم يوافقا على بيع الذهب.