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زيارة تاريخية للبابا فرانسيس للإمارات، وخطط لنقل الملكة وأسرتها إلى أماكن آمنة في حال وقوع أعمال شغب بعد "بريكست"
ملخص
- البابا فرانسيس يقوم بزيارة تاريخية للإمارات
- صحف بريطانية: خطط لنقل الملكة وأسرتها إلى أماكن آمنة في حال وقوع أعمال شغب بعد "بريكست"
- ارتفاع درجات الحرارة يدمر الشعاب المرجانية في الإمارات
- مفاوضات على متن سفينة في البحر الأحمر بين الحوثيين والحكومة
- مانشستر سيتي يواجه أرسنال في قمة مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الانجليزي
- الولايات المتحدة تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا
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الولايات المتحدة تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا
قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا استجابة لطلب بهذا الخصوص من زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به واشنطن رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الإمدادات الضرورية يجري تجهيزها للإرسال.
وكان غوايدو قد حث الجيش الفنزويلي أمس السبت على فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات من أجل مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء.
أما الرئيس نيكولاس مادورو فقد رفض العرض الأمريكي بتقديم المساعدات باعتباره ذريعة للتدخل العسكري دعماً لما وصفه بالمحاولة الانقلابية.
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في قمة مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الانجليزي
يسعى فريق مانشستر سيتي إلى استعادة وصافة ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يواجه أرسنال اللندني في قمة مباريات الأسبوع الخامس والعشرين
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي صعد إلى المركز الثاني عقب تغلبه يوم أمس على نيوكاسل بهدف دون رد.
وتضم قائمة مباريات اليوم اللقاء الذي سيجمع مانشستر يونايتد بضيفه ليستر سيتي.
ويواجه متصدر الترتيب ليفربول غدا ويستهام يونايتد.
مفاوضات على متن سفينة في البحر الأحمر بين الحوثيين والحكومة
التقى ممثلون عن الأطراف المتحاربة في اليمن على متن سفينة في البحر الأحمر لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.
وترأست الأمم المتحدة المحادثات بين وفدي الحكومة والحوثيين.
وكان الطرفان قد اتفقا في المفاوضات بينهما في ديسمبر كانون أول الماضي على وقف القتال في الحديدة التي تعتبر البوابة الرئيسية لدخول الإمدادات الغذائية لليمن، الذي يعيش فيه الملايين على حافة المجاعة.
لكن الهدنة لا تزال هشة على الأرض ولا يزال يتعين سحب القوات من المدينة بحسب الاتفاق.
ارتفاع درجات الحرارة يدمر الشعاب المرجانية في الإمارات
كشف علماء في دولة الإمارات عن أن ارتفاع درجات الحرارة مياه المسطحات المائية في البلاد قد أثر بشكل كارثي على الشعاب المرجانية فيها.
وقال فريق العلماء التابع لجامعة نيويورك- أبوظبي إن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهده صيف عام 2017 بجانب التلوث الذي تعاني منه البلاد قد أثرا سلبا على نحو 94% من الشعاب المرجانية وهو ما تسبب في تدمير ثلاثة أرباع تلك الشعاب
كذلك تضررت الشعاب المرجانية في كل من السعودية وقطر نتيجة للتغيرات المناخية.
ويرى العلماء أن النظام البيئي في منطقة الخليج سيتأثر سلبا بالارتفاع المتزايد في درجات الحرارة
صحف بريطانية: خطط لنقل الملكة وأسرتها إلى أماكن آمنة في حال وقوع أعمال شغب بعد "بريكست"
أفادت صحف بريطانية بأن مسؤولين بريطانيين وضعوا خطط طوارئ تقضي بنقل الملكة والأسرة المالكة إلى أماكن آمنة في حال وقوع أعمال شغب عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة الصنداي تايمز عن مسؤولين حكوميين القول بإن تلك الخطط ترجع في أصولها إلى حقبة الحرب الباردة
أما صحيفة الميل اون صنداي فقالت إن الخطط تقضي بنقل الملكة وأسرتها إلى مواقع خارج لندن.
يذكر أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس/آذار المقبل.
البابا فرانسيس يقوم بزيارة تاريخية للإمارات
يصل بابا الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من يوم الأحد ، ليصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية
وقد تلقى الحبر الكاثوليكي دعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر لحوار الأديان
ومن المقرر يلتقي البابا فرانسيس أيضاً شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال وجوده في أبو ظبي