زيارة تاريخية للبابا فرانسيس للإمارات، وخطط لنقل الملكة وأسرتها إلى أماكن آمنة في حال وقوع أعمال شغب بعد "بريكست"

التقى ممثلون عن الأطراف المتحاربة في اليمن على متن سفينة في البحر الأحمر لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وترأست الأمم المتحدة المحادثات بين وفدي الحكومة والحوثيين.

وكان الطرفان قد اتفقا في المفاوضات بينهما في ديسمبر كانون أول الماضي على وقف القتال في الحديدة التي تعتبر البوابة الرئيسية لدخول الإمدادات الغذائية لليمن، الذي يعيش فيه الملايين على حافة المجاعة.

لكن الهدنة لا تزال هشة على الأرض ولا يزال يتعين سحب القوات من المدينة بحسب الاتفاق.