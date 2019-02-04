الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن قتل رئيس عمليات شركة موانئ مملوكة لدبي، والمعارضة تدعو لتظاهرات جديدة في السودان

دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض - الذي ينظم الاحتجاجات الحالية المناوئة لحكومة الرئيس عمر البشير - إلى خروج مظاهرات جديدة اليوم في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة ومن المقرر أن تنطلق هذه المظاهرات - بحسب بيان للتجمع - - من نقاط عدة في المدن الثلاث المكونة للعاصمة، وهي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان يأتي ذلك عقب مظاهرات ليلية متفرقة شهدتها عدة مناطق في العاصمة السودانية.
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احتجاجات السودان: تجمع المهنيين المعارض يدعو إلى مظاهرات جديدة
دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض - الذي ينظم الاحتجاجات الحالية المناوئة لحكومة الرئيس عمر البشير - إلى خروج مظاهرات جديدة اليوم في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة
ومن المقرر أن تنطلق هذه المظاهرات - بحسب بيان للتجمع - - من نقاط عدة في المدن الثلاث المكونة للعاصمة، وهي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان
يأتي ذلك عقب مظاهرات ليلية متفرقة شهدتها عدة مناطق في العاصمة السودانية.
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