السودان
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الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن قتل رئيس عمليات شركة موانئ مملوكة لدبي، والمعارضة تدعو لتظاهرات جديدة في السودان

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  1. احتجاجات السودان: تجمع المهنيين المعارض يدعو إلى مظاهرات جديدة

    دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض - الذي ينظم الاحتجاجات الحالية المناوئة لحكومة الرئيس عمر البشير - إلى خروج مظاهرات جديدة اليوم في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة

    ومن المقرر أن تنطلق هذه المظاهرات - بحسب بيان للتجمع - - من نقاط عدة في المدن الثلاث المكونة للعاصمة، وهي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان

    يأتي ذلك عقب مظاهرات ليلية متفرقة شهدتها عدة مناطق في العاصمة السودانية.

    afp
    Copyright: AFP
    Image caption: يطالب المتظاهرون بسقوط حكم الرئيس عمر البشير

  2. حركة الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن قتل رئيس عمليات شركة موانئ مملوكة لدبي

    أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عن قتل رئيس عمليات شركة موانئ "بي آند أو" في منطقة بلاد بونط بالصومال، والمملوكة لإمارة دبي

    وقال مسؤول محلي إن بول فورموزا، الذي يحمل الجنسية المالطية، قد قُتل بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل رجلين متنكرين في هيئة صيادين أثناء توجه لمقر عمله.

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