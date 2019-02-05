البابا
مباشر

عشرات الآلاف من المسيحيين يتوافدون على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. عشرات الآلاف من المسيحيين يتوافدون على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس.

    توافد عشرات الآلاف من المسيحيين الكاثوليك على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس.

    وقالت وسائل إعلام إماراتية إن من المتوقع أن يحضر القداس أكثر من 135 ألف شخص، جاءوا من داخل الإمارات وخارجها.

    ويأتي القداس في إطار الزيارة التي يختتمها بابا الفاتيكان إلى الإمارات خلال ساعات، وهي الأولى لحبر أعظم لا يزال في منصبه إلى شبه الجزيرة العربية

    البابا
    Copyright: AFP
    Image caption: البابا فرانسيس
العودة إلى أعلى