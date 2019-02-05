توافد عشرات الآلاف من المسيحيين الكاثوليك على\nمدينة زايد الرياضية في\nأبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس. وقالت\nوسائل إعلام إماراتية إن من المتوقع أن يحضر القداس أكثر من 135 ألف شخص، جاءوا من داخل\nالإمارات وخارجها. ويأتي\nالقداس في إطار الزيارة التي يختتمها بابا الفاتيكان إلى الإمارات خلال ساعات، وهي الأولى\nلحبر أعظم لا يزال في منصبه إلى شبه الجزيرة العربية
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عشرات الآلاف من المسيحيين يتوافدون على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس.
توافد عشرات الآلاف من المسيحيين الكاثوليك على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لحضور قداس يترأسه البابا فرانسيس.
وقالت وسائل إعلام إماراتية إن من المتوقع أن يحضر القداس أكثر من 135 ألف شخص، جاءوا من داخل الإمارات وخارجها.
ويأتي القداس في إطار الزيارة التي يختتمها بابا الفاتيكان إلى الإمارات خلال ساعات، وهي الأولى لحبر أعظم لا يزال في منصبه إلى شبه الجزيرة العربية