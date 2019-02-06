اتهامات للإمارات بنقل أسلحة لميليشيات غير خاضعة للمساءلة في اليمن، وباكستان توفر حماية لامرأة مسيحية برئت ساحتها من تهمة التجديف

قال الرئيس حسن روحاني اليوم في اجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران، إن استقرار سوريا وأمنها الكامل هدف إقليمي مهم بالنسبة لإيران، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأضاف روحاني أن من بين أهداف السياسة الإقليمية والخارجية الهامة لإيران هو الاستقرار والأمن الكامل لسوريا، وعودة أهلها إلى حياتهم الطبيعية.