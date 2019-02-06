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اتهامات للإمارات بنقل أسلحة لميليشيات غير خاضعة للمساءلة في اليمن، وباكستان توفر حماية لامرأة مسيحية برئت ساحتها من تهمة التجديف
ملخص
- إيران "تريد لسكان سوريا العودة لحياتهم الطبيعية"
- باكستان تتعهد بتوفير حماية مدى الحياة لآسيا بيبي
- العفو الدولية تتهم الإمارات بنقل أسلحة إلى ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن
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إيران "تريد لسكان سوريا العودة لحياتهم الطبيعية"
قال الرئيس حسن روحاني اليوم في اجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران، إن استقرار سوريا وأمنها الكامل هدف إقليمي مهم بالنسبة لإيران، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأضاف روحاني أن من بين أهداف السياسة الإقليمية والخارجية الهامة لإيران هو الاستقرار والأمن الكامل لسوريا، وعودة أهلها إلى حياتهم الطبيعية.
باكستان تتعهد بتوفير حماية مدى الحياة لآسيا بيبي
قالت حكومة باكستان إنها ستوفر حماية مدى الحياة لآسيا بيبي، المرأة المسيحية التي برئت ساحتها من تهمة التجديف، وذلك في حال ما قررت عدم مغادرة البلاد.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي لبي بي سي إن على أي دولة تفكر في تقديم المساعدة لآسيا بيبي أن تسلك القنوات الدبلوماسية.
وكانت محكمة باكستانية قد قضت قبل نحو عشرة أعوام بإعدام آسيا بيبي بعد إدانتها بتهمة التجديف لإهانتها النبي محمد قبل أن تبرأ محكمة عليا ساحتها ما أعقبه تظاهرات غاضبة في البلاد.
العفو الدولية تتهم الإمارات بنقل أسلحة إلى ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن
اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية وبلدان أخرى إلى ميليشيات "غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن" بحسب بيان المنظمة.
وقالت العفو الدولية إن الإمارات أصبحت قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة وأنظمة الهاون وأسلحة أخرى إلى هذه الميليشيات.
هذا ولم تعقب السلطات الإماراتية بعد على هذه الاتهامات.