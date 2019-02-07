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واتساب تحذف مليوني حساب شهريا، وفيسبوك يخضع لمعايير جديدة في ألمانيا لحماية بيانات المستخدمين

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ملخص

  1. واتساب تحذف مليوني حساب شهريا
  2. فيسبوك يخضع لمعايير جديدة في ألمانيا لحماية بيانات المستخدمين

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  1. فيسبوك يخضع لمعايير جديدة في ألمانيا لحماية بيانات المستخدمين

    قررت هيئة فيدرالية في ألمانيا إلزام فيسبوك بالحصول على موافقة المستخدمين أولا قبل جمع بيانات شخصية يشاركها مع طرف ثالث كشركات الدعاية والإعلان.

    ويواجه فيسبوك اتهامات بالسماح لشركات بالحصول على بيانات مستخدمين بعد فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي حصلت على بيانات عشرات الملايين من المستخدمين لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

    وجاء قرار الهيئة الألمانية الأخير لتقليص صلاحيات فيسبوك في جمع المعلومات حول المستخدمين.

  2. واتساب تحذف مليوني حساب شهريا

    قالت خدمة واتساب للتواصل الاجتماعي إنها تحذف مليوني حساب شهريا ضمن حملتها لمكافحة الأخبار الزائفة والتضليل عبر الخدمة.

    وقالت واتسابالتي يملكها موقع فيسبوك، إنها تتعقب الحسابات التي تقوم بإرسال رسائل جماعية.

    وجاء هذا الإعلان من الهند التي يوجد فيها أكبر عدد من مشتركي الخدمة،كما حذرت واتساب الأحزاب السياسية من أن حساباتها ستكون عرضة للإغلاق إذا أسيء استخدامها.

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