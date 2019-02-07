واتساب تحذف مليوني حساب شهريا، وفيسبوك يخضع لمعايير جديدة في ألمانيا لحماية بيانات المستخدمين

قررت هيئة فيدرالية في ألمانيا إلزام فيسبوك بالحصول على موافقة المستخدمين أولا قبل جمع بيانات شخصية يشاركها مع طرف ثالث كشركات الدعاية والإعلان.

ويواجه فيسبوك اتهامات بالسماح لشركات بالحصول على بيانات مستخدمين بعد فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي حصلت على بيانات عشرات الملايين من المستخدمين لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

وجاء قرار الهيئة الألمانية الأخير لتقليص صلاحيات فيسبوك في جمع المعلومات حول المستخدمين.