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مقتل جمال خاشقجي: مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لفرض عقوبات على السعودية، وأميرة في تايلاند "تتحدى الجيش" بالترشح لرئاسة الحكومة
ملخص
- مقتل جمال خاشقجي: مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لفرض عقوبات على السعودية
- أميرة في تايلاند "تتحدى الجيش" بالترشح لرئاسة الحكومة
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أميرة في تايلاند "تتحدى الجيش" بالترشح لرئاسة الحكومة
تقدمت الشقيقة الكبرى لملك تايلاند بأوراق ترشحها لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل.
وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ تايلاند حيث تنأى الأسرة المالكة بأفرادها عن السياسة.
وترشحت الأميرة السابقة ابولترانتا ماهيدول Ubolratana Mahidolبأوراق ترشحها على قائمة حركة سياسية متحالفة مع الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الجيش قبل خمس سنوات.
وكانت الأميرة قد تخلت عن لقبها الملكي في السبعينيات لكن مراقبين يقولون إن انتمائها للأسرة المالكة يجعلها في موقع قوي مع منافسيها.
مقتل جمال خاشقجي: مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لفرض عقوبات على السعودية،
قدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، مشروع قانونفي الكونغرس الامريكي لمعاقبة المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووقف بيع بعض الأسلحة للسعودية التي تُستخدم في حرب اليمن.
يأتي ذلك بينما أكد فريق التحقيق الأممي الخاص بمقتل خاشقجي، أن عمليه اغتياله كان مخططا لها مسبقا وأن السعودية عملت على تقويض جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.
وقالت انييس كالامارد Agnes Callamardالمقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء إن فريقها تمكن من الوصول إلى أن خاشقجي كان ضحية لعملية قتل قاسية ومتعمدة.