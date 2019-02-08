مقتل جمال خاشقجي: مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لفرض عقوبات على السعودية، وأميرة في تايلاند "تتحدى الجيش" بالترشح لرئاسة الحكومة

قدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، مشروع قانونفي الكونغرس الامريكي لمعاقبة المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووقف بيع بعض الأسلحة للسعودية التي تُستخدم في حرب اليمن.

يأتي ذلك بينما أكد فريق التحقيق الأممي الخاص بمقتل خاشقجي، أن عمليه اغتياله كان مخططا لها مسبقا وأن السعودية عملت على تقويض جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.

وقالت انييس كالامارد Agnes Callamardالمقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء إن فريقها تمكن من الوصول إلى أن خاشقجي كان ضحية لعملية قتل قاسية ومتعمدة.