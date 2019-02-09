مباشر
النمر عاصم يقتل "خطيبته" في حديقة حيوان لندن، وملكة جمال تونس لعام 2019
ملخص
- وصول أول شحنة مساعدات أمريكية إلى الحدود الكولومبية والجيش الفنزويلي يمنع دخولها
- الحكم بالسجن المؤبد على 7 مدانين في هجومي باردو وسوسة عام 2015
- أنصار حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع 13 على التوالي
تغطية مباشرة
time_stated_uk
النمر عاصم يقتل "خطيبته"، ميلاتي، في حديقة حيوان لندن
توفيت نمرة من نوع النمور السومطرية، واسمها ميلاتي، في حديقة حيوان لندن، بعد عراك مع نمر جيء به من الدنمارك لغرض التزاوج.
وكان النمر، واسمه عاصم، قد وُضع في معزل عن ميلاتي لأيام حتى يعتاد على محيطه، ولكن بعد وضعهما معا، ازداد التوتر بينهما وأصبحت علاقتهما أكثر عدوانية ونشب عراك بينهما انتهى بمقتل ميلاتي، حسب بيان لحديقة الحيوان.
وكانت ميلاتي البالغة من العمر 10 أعوام، قد ولدت جروين في عام 2013 من نمر اسمه (جاي جاي) ولكن أحدهما مات غرقا في بركة.
وفي عام 2014 ولدت 3 جراء، واثنين آخرين في 2016، قبل أن ينقل جاي جاي إلى حديقة حيوان فرنسية بداية هذا العام.
وتعيش النمور السومطرية في غابات سومطرا في إندونيسيا وهي مهددة بالانقراض ويقدر عددها في البرية اليوم بـ300 فقط.
ولكنها في حدائق الحيوان يمكن أن تعيش لنحو 20 عاما.
ملكة جمال تونس لعام 2019
فازت صابرين خليفة، 23، بلقب ملكة جمال تونس أمس.
وتنافست صابرين، التي تدرس طب الأسنان، مع 15 فتاة من مختلف المحافظات التونسية.
وصابرين من مدينة المهدية الساحلية، جنوب العاصمة تونس.
أنصار حركة "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع 13 على التوالي
تظاهر الآلاف من أنصار حركة السترات الصفراء في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للأسبوع الثالث عشر على التوالي.
وانتشرت قوات الأمن في محيط قصر الإليزيه وجادة الشانزليزيه في وسط باريس.
كما خرج الآلاف في مدن فرنسية أخرى. وتتواصل هذه الاحتجاجات رفضا لسياسات الرئيس إيمانول ماكرون الاقتصادية وأسلوبه في إدارة الملفات السياسية .
الحكم بالسجن المؤبد على 7 مدانين في هجومي باردو وسوسة عام 2015
حكم القضاء التونسي بالسجن المؤبّد على سبعة مدانين في هجوميباردو وسوسة اللذين قتل فيهما عشرات السياح الأجانب في 2015، وذلك بعد نحو عشر جلسات على مدى عام ونصف العام لم تحدد بشكل كامل المسؤوليات.
وفي قضية الهجوم على متحف باردو، حكم على ثلاثة متهمين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم "بالقتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة".
وفي هذه القضية نفسها، قال المصدر نفسه إنه صدرت عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 16 عاما وعام واحد وتمت تبرئة نحو عشرة متهمين.
وكان 25 متهما في المجموع ملاحقين في إطار الاعتداء على متحف باردو. وأسفر الهجوم عن سقوط 22 قتيلا في آذار/مارس 2015.
وصول أول شحنة مساعدات أمريكية إلى الحدود الكولومبية والجيش الفنزويلي يمنع دخولها
وصلت إلى الحدود الكولومبية أول شاحنات محملة بالمساعدات الى فنزويلا لكن القوات الفنزويلية منعت دخولها.
الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتمتع بدعم الجيش، قال إنه لن يسمح بما سماه الاستعراض الرخيص للمساعدات الإنسانية المزيفة. وكرر اتهاماته بان الشاحنات هي ضمن خطة تدخل أمريكية هدفها إسقاطه عبر انقلاب على النظام.
وحذر زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا نتقالياً، من أن عددا من الفنزويليين يواجهون خطر الموت جوعاً.