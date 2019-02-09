النمر عاصم يقتل "خطيبته" في حديقة حيوان لندن، وملكة جمال تونس لعام 2019

توفيت نمرة من نوع النمور السومطرية، واسمها ميلاتي، في حديقة حيوان لندن، بعد عراك مع نمر جيء به من الدنمارك لغرض التزاوج.

وكان النمر، واسمه عاصم، قد وُضع في معزل عن ميلاتي لأيام حتى يعتاد على محيطه، ولكن بعد وضعهما معا، ازداد التوتر بينهما وأصبحت علاقتهما أكثر عدوانية ونشب عراك بينهما انتهى بمقتل ميلاتي، حسب بيان لحديقة الحيوان.

وكانت ميلاتي البالغة من العمر 10 أعوام، قد ولدت جروين في عام 2013 من نمر اسمه (جاي جاي) ولكن أحدهما مات غرقا في بركة.

وفي عام 2014 ولدت 3 جراء، واثنين آخرين في 2016، قبل أن ينقل جاي جاي إلى حديقة حيوان فرنسية بداية هذا العام.

وتعيش النمور السومطرية في غابات سومطرا في إندونيسيا وهي مهددة بالانقراض ويقدر عددها في البرية اليوم بـ300 فقط.

ولكنها في حدائق الحيوان يمكن أن تعيش لنحو 20 عاما.