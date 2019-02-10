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مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي في قمة أديس أبابا اليوم، وتركيا تطالب الصين بإغلاق "مراكز احتجاز الإيغور"
ملخص
- قادة دول الاتحاد الأفريقي يشاركون في قمة بأديس أبابا
- مانشستر سيتي يسعى إلى انتزاع الصدارة المؤقتة للدوري الإنجليزي في مباراته مع تشيلسي
- تركيا تطلب من الصين إغلاق "مراكز احتجاز الإيغور"
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وفاة توأمين ملتصقين في اليمن كانا في حاجة ماسة للعلاج في الخارج
أفادت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء بوفاة توأمين ملتصقين حديثي الولادة كانا في حاجة ماسة للعلاج خارج البلاد.
وكان الأطباء المشرفون على علاج التوأمين، عبد الخالق وعبد الرحيم، طالبوا الأمم المتحدة بنقلهما إلى الخارج جراء تدهور أوضاع الرعاية الصحية في البلد الذي يشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات.
وتخضع صنعاء وميناؤها الجوي لسيطرة مسلحي الحركة الحوثية التي تخوض مواجهات مسلحة ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي
تركيا تطلب من الصين إغلاق "مراكز احتجاز الإيغور"
طالبت تركيا الحكومة الصينية بإغلاق "مراكز احتجاز" بعد تداول تقارير عن وفاة الشاعر والمطرب الشهير، عبد الرحيم هييت،الذي ينتمي إلى طائفة الإيغور المسلمة
وبحسب تقارير إعلامية فإن هييت كان يقضي عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام في إقليم شينجيانغ، حيث تقول تقارير إعلامية إن نحو مليون شخص من طائفة الإيغور قيد الاحتجاز
وقال بيان صادر عن الخارجية التركية إن أفراد طائفة الإيغور "يتعرضون للتعذيب في معسكرات اعتقال"
إلا أن الصين وصفت التعليقات بـ"غير المقبولة"
تحطم مروحية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
قالت الامم المتحدة إن مروحية إثيوبية تحطمت داخل مجمع لبعثة المنظمة الدولية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الثلاثة وإصابة عشرة ركاب.
وقال مسئول في بعثة الأمن المؤقتة في أبيي إنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت المروحية تقل جنودا إثيوبيين من كادوقلي في السودان إلى أبيي المتنازع عليها بين الدولتين منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.
مانشستر سيتي يسعى إلى انتزاع الصدارة المؤقتة للدوري الإنجليزي
يستضيف فريق مانشستر سيتي فريق تشيلسي ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويسعى مانشستر سيتي إلى احتلال الصدارة المؤقتة لترتيب فرق الدوري حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن ليفربول المتصدر.
كما يواجه توتنهام صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي
مصر تتسلم رئاسة القمة الأفريقية في أديس أبابا
يتوافد قادة القارة الأفريقية على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تستضيف قمة الاتحاد الأفريقي التي تنطلق في وقت لاحق من اليوم.
ومن المقرر أن تُسلم رواندا الرئاسة الدورية للاتحاد إلى مصر.
وسيناقش القادة الأفارقة على مدار يومين عدة قضايا من بينها إصلاح مؤسسات الاتحاد.
وتضم قائمة القادة المشاركين في القمة، الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه موجة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه عن السلطة.