مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي في قمة أديس أبابا اليوم، وتركيا تطالب الصين بإغلاق "مراكز احتجاز الإيغور"

طالبت تركيا الحكومة الصينية بإغلاق "مراكز احتجاز" بعد تداول تقارير عن وفاة الشاعر والمطرب الشهير، عبد الرحيم هييت،الذي ينتمي إلى طائفة الإيغور المسلمة

وبحسب تقارير إعلامية فإن هييت كان يقضي عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام في إقليم شينجيانغ، حيث تقول تقارير إعلامية إن نحو مليون شخص من طائفة الإيغور قيد الاحتجاز

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية إن أفراد طائفة الإيغور "يتعرضون للتعذيب في معسكرات اعتقال"

إلا أن الصين وصفت التعليقات بـ"غير المقبولة"