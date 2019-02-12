"هيومن رايتس ووتش " تنتقد التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، وأطباء سودانيون يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين

وقع\nالاتحاد الأوروبي اتفاقا مع المغرب يسمح لسفن دول الاتحاد بالصيد في المياه الإقليمية\nالتابعة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وكان\nالبرلمان الأوروبي قد صادق على الاتفاق، والذي أعيد التفاوض بشأنه\nبعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق بسبب عدم أخذه قضية الصحراء الغربية\nفي الاعتبار. وقد أثار الاتفاق\nغضب جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب. من\nجهته شدد البرلمان الأوروبي على أن الاتفاق الجديد لا يتضمن الاعتراف بسيادة\nالمغرب على الصحراء الغربية . مع هذا\nالخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة التي تجدون فيها أدناه أخر تطورات\nالأخبار التي غطيناها اليوم. نعود\nونلقاكم غداً
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اتفاق أوروبي مغربي حول الصيد في مياه الصحراء الغربية
وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع المغرب يسمح لسفن دول الاتحاد بالصيد في المياه الإقليمية التابعة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على الاتفاق، والذي أعيد التفاوض بشأنه بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق بسبب عدم أخذه قضية الصحراء الغربية في الاعتبار.
وقد أثار الاتفاق غضب جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.
من جهته شدد البرلمان الأوروبي على أن الاتفاق الجديد لا يتضمن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .
مع هذا الخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة التي تجدون فيها أدناه أخر تطورات الأخبار التي غطيناها اليوم.
نعود ونلقاكم غداً
روسيا تقر قانون يعزز الرقابة على الإنترنت
أقر البرلمان الروسي مشروع قانون يسمح للدولة برقابة أكثر صرامة على خدمات الإنترنت.
ويسمح مشروع القانون للسلطات بالتحكم في الوصول للمواقع الإلكترونية.
ويقول مقدمو هذا المقترح إن مشروع القانون يسمح لروسيا باستخدام الإنترنت بحرية وأمان حتى في حال تعرضت البلاد لقرصنة إليكترونية .
إلا أن المعارضين للمشروع يقولون إنه يسمح بتعزيز الرقابة على الإنترنت واصفين إياه بـ"الستار الحديدي الإلكتروني"
قوات الأمن السودانية تعتقل محتجين أمام جامعة الخرطوم
منعت قوات الأمن السودانية عددا من الأكاديميين والخريجين من تنظيم وقفة احتجاجية أمام جامعة الخرطوم، واعتقلت عددا منهم.
وكان ناشطون قد قالوا إن قوات الأمن اعتقلت 14 أستاذا جامعيا من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي تأتي في أطار التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول.
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد التعديلات الدستورية المقترحة في مصر
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان التعديلات المقترحة على الدستور المصري.
و دعت المنظمة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، واشنطن ولندن وباريس إلى التحرك ضد ما اعتبرته "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي" في مصر.
وقالت "هيومن رايتس ووتش إن هذه التعديلات تمثل "خطرا واضحا على حقوق الإنسان".
وكان 155 برلمانيا قد تقدموا بتعديلات مقترحة على الدستور من شأنها السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين أخريين بعد انتهاء ولايته عام 2022 ، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6 .
ويبدأ البرلمان المصري غدا التصويت على مقترحات تعديل الدستور.
جرحى في انفجار على الحدود السورية التركية
أفادت وسائل إعلام تركية بسقوط عدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري الحر المعارض عند معبر الراعي على الحدود السورية التركية .
مادورو يصف إدارة ترامب بـ"عصابة المتطرفين"
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"عصابة المتطرفين"
واتهم مادورو، في لقاء حصري مع بي بي سي، واشنطن بمحاولة السيطرة بلاده.
وقال إن إدارة ترامب تحاول خلق أزمة إنسانية في فنزويلا لتبرير التدخل العسكري فيها.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه مادورو ضغوطا متزايدة للدعوة لانتخابات مبكرة وسط اعتراف عدد من الدول بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
تظاهرات السودان: أطباء يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين
نظمت كوادر طبية سودانية وقفات احتجاجية في عدد من المؤسسات الطبية في الخرطوم وخارجها، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في الاحتجاجات والمطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير
وشهد عدد كبير من المستشفيات وقوف أطباء داخل ساحاتها لفترات زمنية مختلفة
ورفع المحتجون لافتات منددة بالحكومة ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت التظاهرات المعارضة للرئيس البشير قد انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل أن يطالب المتظاهرون بسقوط حكمه.
وفاة "الحارس الأعظم في تاريخ إنجلترا" عن 81 عاما
توفي حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق غوردون بانكس عن 81 عاما.
وشارك بانكس في فوز بلاده بكأس العالم لكرة القدم 1966 مما جعل العديد من النقاد يرونه أفضل حارس مرمى في تاريخ إنجلترا.
كما أشتهر بانكس بتصديه لرأسيه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، في المباراة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 1970.
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يزور العراق لبحث مستقبل قوات بلاده
وصل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة مسبقا، يلتقي خلالها مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ويقول شاناهان إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق ومستقبل القوات الأمريكية في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال مطلع هذا الشهر إنه لابد من الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في العراق بحيث يمكن لواشنطن أن تراقب إيران.
مشرعون أمريكيون يتوصلون إلى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق المؤسسات الحكومية
توصل أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الي اتفاق مبدئي حول قضية أمن الحدود وتجنب إغلاق جديد للمؤسسات الحكومية.
وينص الاتفاق على توفير ما يقرب من مليار وأربعمائة مليون دولار لأمن الحدود وهو ما يقل عن ربع المبلغ الذي طالب الرئيس دونالد ترامب بتخصيصه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
حملة في تركيا لاعتقال أكثر من ألف ومئة شخص "مرتبطين بشبكة غولن"
بدأت الشرطة التركية حملة اعتقالات بحق أكثر من ألف ومئة شخص يشتبه في علاقتهم بشبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وتتهم تركيا غولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 .
وتنفذ السلطات هذه الحملة في 76 مدينة .
وتعد هذه واحدة من أكبر حملات الاعتقالات بحق أنصار غولن منذ المحاولة الانقلابية.