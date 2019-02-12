"هيومن رايتس ووتش " تنتقد التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، وأطباء سودانيون يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع المغرب يسمح لسفن دول الاتحاد بالصيد في المياه الإقليمية التابعة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على الاتفاق، والذي أعيد التفاوض بشأنه بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق بسبب عدم أخذه قضية الصحراء الغربية في الاعتبار.

وقد أثار الاتفاق غضب جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.

من جهته شدد البرلمان الأوروبي على أن الاتفاق الجديد لا يتضمن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .

مع هذا الخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة التي تجدون فيها أدناه أخر تطورات الأخبار التي غطيناها اليوم.

نعود ونلقاكم غداً