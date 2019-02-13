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مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري في إيران، والسعودية ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
ملخص
- إضراب عاملين في وسائل النقل في بلجيكا يوقف كل الرحلات الجوية
- التعديلات الدستورية في مصر: السيسي قد يظل رئيسا إلى عام 2034
- ألمانيا توقف عنصرين من المخابرات السورية للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب
- طرح مشروع قرار في الولايات المتحدة لمنع السعودية من صنع أسلحة نووية
- غضب وقناني مشروبات كانت تنتظر دي ماريا في أولد ترافورد
- طبيبة سعودية: ماء زمزم مُضر لمرضى السرطان
- "باربي" على كرسي متحرك وبطرف صناعي
- حذاء "قذر ومهترئ" من غوتشي بـ 870 دولارا
تغطية مباشرة
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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على حافلة الحرس الثوري الإيراني إلى 27
أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري في جنوب شرقي البلاد إلى 27.
وتقول التقارير إن انتحاريا استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش القريبة من الحدود الباكستانية.
وأعلن تنظيم "جيش العدل"، وهو تنظيم سني مسلح، مسؤوليته عن الهجوم.
مع هذا الخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة، نعود ونلقاكم غداً
الحكومة الهندية تتراجع عن محاولة تمرير تعديلات تشريعية لمنح الجنسية لغير المسلمين
تراجعت الحكومة الهندية عن محاولة تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الجنسية، كان من شأنها أن تُسهل منح الجنسية لغير المسلمين من سكان البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.
ويقول المدافعون عن التعديلات القانونية من أنصار حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إنها تهدف إلى جعل الهند "ملاذا آمنا يأوي إليه من يعانون الاضطهاد".
لكن المقترحات القانونية أثارت غضب الولايات الواقعة شمالي شرقي البلاد والتي كأن من شأن تمريرها أن تستقبل المهاجرين غير المسلمين.
كذلك عارضت جماعات أخرى التعديلات باعتبارها "تستهدف المسلمين"
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل قانون الجنسية إلا أن الدورة الحالية لمجلس الشيوخ انقضت قبل مناقشته التعديلات.
السعودية ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
أعلن السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، عن رفع بلاده لحظر السفر الذي كان مفروضا على المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى لبنان.
وقررت الرياض في عام ٢٠١٦ منع رعاياها من زيارة لبنان في ظل توتر بين حزب الله اللبناني والمملكة على خلفية حرب اليمن.
وكان قرار حظر السفر قد أثر سلبا على القطاع السياحي في لبنان، حيث بلغت تقديرات وزارة السياحة لعدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج بحوالي نصف مليون سائح سنويا.
وسائل إعلام إيرانية: مقتل 20 من عناصر الحرس الثوري
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 20 من عناصر الحرس الثوري وإصابة 20 آخرين في تفجير بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.
وبحسب التقارير الواردة من إيران فإن التفجير الانتحاري استهدف حافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي.
مقتل 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في تفجير انتحاري
ألمانيا توقف عنصرين من المخابرات السورية للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب
القاء القبض على شخصين تشتبه في انتمائهما إلى أجهزة الاستخبارات السورية
اعتقلت الشرطة الألمانية شخصَين تشتبه في انتمائهما إلى أجهزة الاستخبارات السوريّة المتهمة بارتكاب انتهاكات قتل وتعذيب ضدّ منتقدي حُكم الرئيس بشّار الأسد.
وينسب الادعاء الألماني إلى المتّهمَين مشاركتهما في ما يصفه بجهود القمع التي اعتمدتها الحكومة في دمشق لإخماد التظاهرات.
ويُعتقدُ أن أحد المعتقلَين كان مسؤولاً في واحدٍ من أجهزة التحقيق التي كانت تعتمد التعذيب فيما كان الآخر مسؤولا عن تعقّب المتظاهرين والجنود المنشقين. وكان الرجلان قد غادرا سوريا عام 2012 أي بعد عام على بدء الاحتجاجات.
السعودية على لائحة الدول التي تتهاون في مكافحة تمويل الإرهاب
أدرج الاتحاد الأوروبي سبع دول، من بينها السعودية، على اللائحة السوداء الخاصة بحكومات الدول التي تتهاون في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ولا يزال القرار في حاجة إلى موافقة الدول الـ28 الأعضاء حتى يتم العمل به.
وتضم اللائحة عدة دول، من بينها سوريا وإيران.
تغريدة ترامب تثير غضب صحفية إيرانية
أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضب مصورة صحفية في إيران بسبب صورة التقطتها.
وكانت يالدا موايري التقطت صورة لسيدة في تظاهرات طهران عام 2017، تلوح بقبضتها إلى الأعلى وسط سحابة دخان.
لكن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وفي الذكرى الـ40 لقيام الثورة الإسلامية في إيران، غرد على تويتر مستخدما تلك الصورة ومهاجما الحكومة الإيرانية.
وتقول يالدا إن الرئيس الأمريكي لم يأخذ إذنها قبل استخدام الصورة وإنها شعرت "بالأسى لأن الرجل الذي يتسبب بالآلام لها ولشعبها يستخدم صورتها لتسويق أجندته".
وتضيف يالدا: "بسبب سياساته أعيش وعائلتي وأصدقائي تحت العقوبات التي تدمر حياتنا وأصبحنا فقراء، ولن أستطيع زيارة والدي في الولايات المتحدة بسبب منع السفر الذي فرضه - ترامب - على الإيرانيين الذين يقول إنه يهتم لأمرهم".
طبيبة سعودية: ماء زمزم مُضر لمرضى السرطان
أثارت الطبيبة السعودية خولة الكريع، المتخصصة في أبحاث السرطان، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قالت إن ماء زمزم لا يفيد مرضى السرطان.
وقالت الكريع، العضو في مجلس الشورى السعودي، في لقاء مع قناة "روتانا خليجية" إن ماء زمزم يتعارض مع الأدوية الكيمياوية للسرطان بسبب درجة ملوحته الكبيرة، ولكن يمكن أن يفيد المريض من الناحية المعنوية والنفسية.
لكن البعض لم يتفق معها، فمنهم من قال إن من يؤمن بقدرات ماء زمزم على الشفاء سيشفى، في حين قال آخرون إن لديهم دليلا علميا يدحض ما قالته الدكتورة الكريع
ولماء زمزم قدسية عند المسلمين ويجلب من يذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا كميات من هذه المياه.
ولكن وفي تحقيق لبي بي سي قبل سنوات، تبين أن هذه المياه تحتوي على نسب عالية من النيترات والبكتريا وآثار من الزرنيخ.
وبإمكانكم قراءة المزيد هنا:
اختبارات تظهر ان مياه شرب ملوثة من زمزم تباع في بريطانيا
تظاهرات السودان: المعارضة تتعهد باستمرار الاحتجاجات
تعهد تجمع المهنيين السودانيين وعدد من أحزاب المعارضة بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
وقالت جماعات المعارضة في بيان لها، إنها لن تتراجع عن هدفها ولن تقبل بأي تفاوض مع الحكومة.
وكانت التظاهرات قد انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي للتنديد بارتفاع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يطالب المحتجون بإسقاط حكم البشير.
"باربي" على كرسي متحرك وبطرف صناعي
أعلنت شركة ماتيل، المصنعة لدمية باربي الشهيرة، أنها ستطلق هذا الصيف سلسلة جديدة من شخصيات الدمى منها واحدة تجلس على كرسي متحرك وأخرى لها طرف صناعي يمكن نزعه.
وقالت الشركة: "نريد رفع مستوى الحوار حول الإعاقات الجسدية عبر تضمينها في الدمى التي نصنعها، لنعرض منظورا متنوعا حول الجمال والأزياء".
وعملت الشركة مع "جوردان رييفز"، وهي فتاة تبلغ من 13 عاما ولدت بدون ساعد أيسر على تطوير دمية لها ذراع صناعية.
وستتضمن سلسلة دمى باربي لعام 2019 تنوعا في الشخصيات، فبعضها سيكون لها شعر مضفور على شكل جدائل وأخرى ذات تفاصيل جسدية أقرب إلى الواقع منها إلى عالم الدمى.
وكانت شركة ماتيل وضمن جهودها في إضفاء تنوع على دمى باربي، قد صممت دمية ترتدي الحجاب تكريما لأول لاعبة أمريكية شاركت في دورة الألعاب الأولمبية فيعام 2016 مرتدية حجابا.
مؤتمر في وارسو لبحث استقرار الشرق الأوسط
ينطلق في العاصمة البولندية وارسو اليوم مؤتمر وزارى حول الأمن في الشرق الأوسط بمشاركة مسئولين أمريكيين كبار - بينهم نائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو - إضافة لعشرات الدول الأخرى.
وينظم المؤتمر - الذى يستمر يومين - كل من الولايات المتحدة وبولندا ويشارك فيه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووفود من دول عربية، بينها السعودية ومصر والإمارات، إضافة للاتحاد الأوروبي.
فيما يقاطع الفلسطينيون المؤتمر لأنه سيضعف القضية الفلسطينية وأن الدعوة البولندية جاءت متأخرة، بحسب صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين. وأعلنت روسيا أيضا مقاطعتها المؤتمر لـ "تركيزه بشكل كبير على مجابهة إيران".
ويبحث المؤتمر الأزمات فى سوريا واليمن والصراع الإسرائيلى الفلسطيني وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب. كما يعتقد أنه سيبحث الدور الإيراني في المنطقة وسبل مواجهته.
حذاء "قذر ومهترئ" من غوتشي بـ 870 دولارا
عرضت دار غوتشي للأزياء على موقعها الإلكتروني حذاءً تبدو عليه علامات الاهتراء والاستخدام الطويل، وبسعر قدره 870 دولارا.
ووصفت غوتشي الحذاء على أنه "إشارة إلى أشكال المدرسة القديمة وأن المواد المستخدمة فيه مستلهمة من الملابس الرياضية العتيقة".
لكن النقاد يقولون إن غوتشي "تمجد الفقر" و أن التصميم هو "قمة الرأسمالية".
وقبل فترة عرضت دار غولدن غووز حذاءً رياضيا تظهر عليه علامات الاستخدام الكثير بالإضافة إلى وجود شريط لاصق حوله، وتعرضت تلك الدار أيضا للانتقاد.
ما أهمية الخبر:
يعتبر البعض أن بيع حذاء جديد صُمم ليظهر وكأنه حذاء قديم مهترئ ما هو إلا عدم اكتراث بما يمر به ويعيشه الفقراء الذين لا يملكون المال لشراء حذاء جديد.
وفي وقت الفقراء لا يملكون خيارا إلا ارتداء ملابس وأحذية مهترئة وقديمة، يوجد هناك من لديهم المال الوفير ويصرفوه على ملابس جديدة تبدو قديمة لترك انطباع بأنهم يعيشيون حياة بسيطة، كما أن المنتقدين يقولون إن دور الأزياء الشهيرة تستخدم الفقر في الانتفاع المادي.
التعديلات الدستورية في مصر: السيسي قد يظل رئيسا إلى عام 2034
سيبدأ مجلس النواب المصري اليوم مناقشة تعديلات دستورية حول منصب الرئيس، وصفتها منظمات حقوقية بأنها خطوة لتعزيز "الحكم السلطوي".
وتقول وسائل إعلام مصرية رسمية إنه تم تقديم موعد مناقشة تلك التعديلات إلى اليوم بدلا من الأحد المقبل.
وتقدم 155 عضوا في مجلس النواب بهذا الطرح، أي أكثر من خُمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لبدء مناقشة التعديلات.
من بين التعديلات المقترحة:
زيادة فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4
اقتراح بتمكين الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات (تنتهي ولاية السيسي الثانية العام المقبل)
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تلك التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي"، معتبرة أنها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.
غضب وقناني مشروبات كانت تنتظر دي ماريا في أولد ترافورد
عاد اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا يوم أمس إلى ملعب أولد ترافورد، عرين فريقه السابق مانشستر يونايتد ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
لكنه رجع مرتديا قميص الضيف باريس سان جيرمان الذي هزم يونايتد بهدفين مقابل لا شيء.
وكان جمهور يونايتد يطلق صافرات الاستهجان كلما وصلت الكرة إلى دي ماريا ورموا عليه قناني مياه ومشروبات.
ولم تكن للاعب بصمة تذكر في موسم 2014/2015 الذي قضاه في صفوف "الشياطين الحمر"، ولكنه يوم أمس صنع الهدفين عبر تمريرتين حاسمتين، جعلت باريس سان جيرمان الأقرب إلى التأهل إلى دور ربع النهائي.
وقال مدرب باريس سان جيرمان إن "الجماهير العدائية في الملعب أعطت دافعا لأنخيل دي ماريا كي يقدم أفضل ما عنده."
مشروع قرار أمريكي لمنع السعودية من تصنيع أسلحة نووية
طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يطالب بمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما وسليتان تستخدمان في صنع الأسلحة النووية، بحسب وكالة رويترز.
وتجري الولايات المتحدة والسعودية مباحثات بشأن الاستفادة من التقنية النووية الامريكية.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حذر من أن بلاده ستطور وتمتلك سلاحا نوويا إذا امتلكت منافستها الإقليمية إيران قنبلة نووية.
وقال بن سلمان في حوار العام الماضي مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس الأمريكية، إن السعودية "لا تريد الحصول على الأسلحة النووية"، لكنه استطرد موضحا "لكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أسرع وقت ممكن".
بلجيكا بلا رحلات جوية لمدة 24 ساعة
ألغيت كل الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بلجيكا بسبب إضراب العاملين في قطاع المواصلات لمدة 24 ساعة.
ومن المفترض أن ينتهي الإضراب في الساعة التاسعة من مساء اليوم.
ويطالب العاملون بزيادة في الأجور والمعاش إلى مستوى معقول، حسب بيان النقابات.
وسيؤثر الإضراب على حركة القطارات والحفلات والموانئ في البلاد.