مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري في إيران، والسعودية ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري في جنوب شرقي البلاد إلى 27.

وتقول التقارير إن انتحاريا استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش القريبة من الحدود الباكستانية.

وأعلن تنظيم "جيش العدل"، وهو تنظيم سني مسلح، مسؤوليته عن الهجوم.

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