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التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية وتريد العودة إلى بريطانيا... و إيران تحمل امريكا ودولا خليجية مسؤولية الهجوم الإنتحاري
ملخص
- طالبة بريطانية التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا تريد الرجوع إلى بريطانيا
- طهران تحمل الولايات المتحدة ودولا خليجية مسؤولية الهجوم الإنتحاري
- إيرباص تعلن وقف انتاج طائرات A380 العملاقة
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إيران تحمل الولايات المتحدة ودولا خليجية مسؤولية الهجوم الإنتحاري
حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف أفرادا من الحرس الثوري يوم أمس جنوب شرقي إيران.
وقال روحاني إن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الخليجية الغنية كانت الراعي الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط.
وقُتل في الهجوم 27 عنصرا عسكريا إيرانيا، وتبنته جماعة "جيش العدل" الإسلامية، حسب وسائل إعلام إيرانية.
وشنت الجماعة هجمات ضد حرس الحدود الإيراني منطلقة من باكستان المجاورة منذ تأسيسها عام 2012، وتطالب بمزيد من الحقوق وظروف معيشة أفضل لأقلية البلوش في إيران.
وقف انتاج طائرات A380 بعد 12 عاما من دخولها الخدمة
أعلنت شركة إيرباص، الصانع الأوروبي للطائرات إنها ستوقف تصنيع أكبر طائرة في العالم A380، ووصفت الشركة القرار بالمؤلم.
وتحدد مصير خط انتاج هذا النوع من الطائرات العملاقة بعدما خفضت طيران الإمارات عدد الطائرات التي طلبتها من إيرباص من 162 إلى 123.
وواجهت إيرباص A380 منافسة قوية من الطائرات الأصغر حجما والأقل استهلاكا للوقود والتي تفضلها شركات الطيران.
وقالت إيرباص إن آخر طلبية من هذه الطائرة سيتم تسليمها في عام 2021.
طالبة التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية تريد العودة الآن إلى بريطانيا
سافرت طالبة بريطانية كان عمرها 15 عاما في عام 2015 مع اثنتين من صديقاتها إلى تركيا حيث عبرن الحدود من هناك إلى سوريا بغية الالتحاق إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية، قالت شميمة بيغوم التي تبلغ من العمر اليوم 19 عاما إنها ليست نادمة، ولكنها تريد العودة إلى بريطانيا.
وتعيش شميمة الآن في مخيم للاجئين في سوريا بعدما غادرت قرية باغوص، آخر معاقل التنظيم في سوريا قبل أسبوعين.
وتقول شميمة إنها حامل في شهرها التاسع وإن كان لها طفلين توفيا بسبب المرض وسوء التغذية، حسب صحيفة التايمز.
ولم يعلق وزير الأمن البريطاني (بن وليس) على قضية شميمة، لكنه قال إن "أي بريطاني ذهب إلى سوريا ليشارك أو يدعم النشاطات الإرهابية، يجب أن يكون مستعدا للاستجواب والتحقيق، وربما المحاكمة في حال العودة إلى بريطانيا".