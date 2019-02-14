التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية وتريد العودة إلى بريطانيا... و إيران تحمل امريكا ودولا خليجية مسؤولية الهجوم الإنتحاري

أعلنت شركة إيرباص، الصانع الأوروبي للطائرات إنها ستوقف تصنيع أكبر طائرة في العالم A380، ووصفت الشركة القرار بالمؤلم.

وتحدد مصير خط انتاج هذا النوع من الطائرات العملاقة بعدما خفضت طيران الإمارات عدد الطائرات التي طلبتها من إيرباص من 162 إلى 123.

وواجهت إيرباص A380 منافسة قوية من الطائرات الأصغر حجما والأقل استهلاكا للوقود والتي تفضلها شركات الطيران.

وقالت إيرباص إن آخر طلبية من هذه الطائرة سيتم تسليمها في عام 2021.