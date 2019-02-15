الأطفال ضحايا الحروب 5 أضعاف الجنود القتلى، و ترامب بدين إلا أنه "بصحة جيدة"

قال كبير أطباء البيت الأبيض شون كونلي إنه على الرغم من ازدياد وزن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالعام الماضي إلا أنه "بصحة جيدة جدا".

وأشار كونلي إلى أن ترامب تنطبق عليه معايير "البدانة" إذ يزن 110 كيلوغرامات بعد أن كان يزن حوالى 105 كليوغرامات العام الماضى.

ولا يدخن ترامب أو يتناول الكحول إلا أنه يميل لتناول الوجبات السريعة والمياه الغازية.

ونظرا لأن طول الرئيس الأمريكي يبلغ 190 سنتيمترا ، فقد طلب منه مراقبة لياقته البدنية واتباع برنامج رياضي للحمية لكي يفقد ما بين 4 و7 كيلوغرامات