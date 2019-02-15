الأطفال ضحايا الحروب 5 أضعاف الجنود القتلى، و ترامب بدين إلا أنه "بصحة جيدة"

قال كبير أطباء البيت الأبيض شون كونلي إنه على الرغم من ازدياد وزن \nالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالعام الماضي إلا أنه "بصحة جيدة جدا". وأشار كونلي إلى أن ترامب تنطبق عليه معايير "البدانة" إذ يزن 110 كيلوغرامات بعد أن كان يزن حوالى 105 كليوغرامات العام الماضى. ولا يدخن ترامب أو يتناول الكحول إلا أنه يميل لتناول الوجبات السريعة والمياه الغازية. ونظرا لأن طول الرئيس الأمريكي يبلغ 190 سنتيمترا ، فقد طلب منه مراقبة لياقته البدنية واتباع برنامج رياضي للحمية لكي يفقد ما بين 4 و7 كيلوغرامات
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رغم بدانته، ترامب يتمتع "بصحة جيدة جدا"
قال كبير أطباء البيت الأبيض شون كونلي إنه على الرغم من ازدياد وزن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالعام الماضي إلا أنه "بصحة جيدة جدا".
وأشار كونلي إلى أن ترامب تنطبق عليه معايير "البدانة" إذ يزن 110 كيلوغرامات بعد أن كان يزن حوالى 105 كليوغرامات العام الماضى.
ولا يدخن ترامب أو يتناول الكحول إلا أنه يميل لتناول الوجبات السريعة والمياه الغازية.
ونظرا لأن طول الرئيس الأمريكي يبلغ 190 سنتيمترا ، فقد طلب منه مراقبة لياقته البدنية واتباع برنامج رياضي للحمية لكي يفقد ما بين 4 و7 كيلوغرامات
الهند تتهم باكستان بالمسؤولية عن تفجير أودى بحياة 40 رجل أمن
اتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان بالمسؤولية عن تفجير انتحاري وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند و باكستان مما أسفر عن مقتل 40 من رجال الأمن.
وأدان مودي التفجير الذى وصفه بالعمل الغادر، محذرا باكستان من زعزعة الاستقرار في بلاده.
وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن منفذى الهجوم ومن يدعمونهم سيدفعون ثمنا باهظا.
كانت جماعة جيش محمد، التى تتخذ من باكستان مقرا لها، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير .
وأعربت باكستان عن قلقها بشأن التفجير إلا أنها نفت مسؤوليتها عنه.
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الأطفال ضحايا الحروب 5 أضعاف الجنود القتلى
قالت منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية إن عدد الأطفال الذين يلقون حتفهم حول العالم بسبب الحروب يبلغ خمسة أضعاف الجنود القتلى فى تلك الحروب.
وأشارت المنظمة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية ، لقي نصف مليون رضيع حتفهم أى ما يعادل 300 رضيع فى اليوم الواحد بسبب المجاعات والأمراض ونقص الرعاية الطبية التى تراجعت مستوياتها بسبب الحروب.
وبحسب المنظمة فإن أكثر الدول المتضررة هي اليمن وسوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وإذا تم تضمين الأطفال دون الخمس سنوات ضمن هذا الإحصاء سيرتفع العدد إلى نحو 900 ألف قتيل.