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أول دعوى قضائية ضد قرار ترامب إعلان الطوارئ ، وتأجيل الانتخابات في نيجيريا "لأسباب لوجيستية"
ملخص
- متضررون يحركون دعوى قضائية ضد إقامة جدار بين أمريكا والمكسيك
- بن سلمان يبدأ جولة آسيوية من باكستان
- تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيجيريا إلى السبت المقبل
- أمريكي يقتل 5 من زملائه بعد فقدان وظيفته والشرطة ترديه قتيلا
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بن سلمان يبدأ جولة آسيوية من باكستان
يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باكستان اليوم في إطار جولة إقليمية تشمل أيضا ماليزيا والهند وإندونيسيا والصين.
ويتوقع أن يعلن بن سلمان خلال الزيارة عن استثمارات سعودية في باكستان تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار أميركي.
ومن أبرز هذه الاستثمارات إنشاء مصفاة للنفط ستكون الأكبر في البلاد في منطقة غوادار في إقليم بلوشستان.
أول دعوى قضائية ضد قرار ترامب رفع حالة الطوارئ
أقيمت أول دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ للحصول على تمويل لإقامة جدار حدودي مع المكسيك دون موافقة الكونغرس.
وتقدمت بالدعوى مؤسسة حقوقية نيابة عن محمية طبيعية و 3 من ملاك الأراضي في ولاية تكساس قالوا إن الجدار قد يقام على ممتلكاتهم.
ويتوقع أن يحذو نواب في الكونغرس نفس الحذو فى ينويورك وكاليفورنيا.
وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن فتح تحقيق فوري في قرار ترامب.
ويسمح قرار الطواريء للرئيس ترامب بتحويل مليارات الدولارات المخصصة لتمويل مشروعات أخرى لتمويل الجدار دون موافقة الكونغرس.
تأجيل الانتخابات العامة في نيجيريا "لأسباب لوجيستية"
أرجأت مفوضية الانتخابات في نيجيريا الاقتراع الرئاسي والبرلماني إلى يوم السبت المقبل، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لهما.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات في نيجيريا محمود يعقوب إنه بعد مراجعة المتطلبات اللوجيستية والعملياتية اتضح عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف أن تأجيل الانتخابات قرار صعب لكنه ضروري من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.
أمريكي يقتل خمسة من زملائه بعد فقدان وظيفته
قالت الشرطة في ولاية إلينوي الأمريكية إنها أردت شخصا يبلغ من العمر 45 عاما قتيلا خلال عملية أسفرت عن إصابة 5 من رجال الشرطة وأحد زملاء القتيل في العمل.
وكان جاري مارتين قد قتل 5 من زملائه بعدما فقد وظيفته التى شغلها لمدة 15 عاما في مجمع صناعي قرب شيكاغو.