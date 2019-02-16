أول دعوى قضائية ضد قرار ترامب إعلان الطوارئ ، وتأجيل الانتخابات في نيجيريا "لأسباب لوجيستية"

أقيمت أول دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ للحصول على تمويل لإقامة جدار حدودي مع المكسيك دون موافقة الكونغرس.

وتقدمت بالدعوى مؤسسة حقوقية نيابة عن محمية طبيعية و 3 من ملاك الأراضي في ولاية تكساس قالوا إن الجدار قد يقام على ممتلكاتهم.

ويتوقع أن يحذو نواب في الكونغرس نفس الحذو فى ينويورك وكاليفورنيا.

وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن فتح تحقيق فوري في قرار ترامب.

ويسمح قرار الطواريء للرئيس ترامب بتحويل مليارات الدولارات المخصصة لتمويل مشروعات أخرى لتمويل الجدار دون موافقة الكونغرس.