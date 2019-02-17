ولي العهد السعودي يستهل جولته الآسيوية بزيارة باكستان

تشير دراسة بريطانية إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف لفترات قصيرة أفضل لفقدان الوزن من ممارستها لوقت أطول ولكن بكثافة أقل.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها المجلة البريطانية للرياضة العلاجية، فإن من مارسوا التمارين بشكل مكثف لفترات قصيرة فقدوا وزنا أكثر بنسبة 28.5 في المئة مقارنة ببقية المشاركين في الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين بشكل مكثف قد لا يكون مناسبا للجميع، حيث قد يتعرض البعض لإصابة جراء ذلك كما أنها قد تجهد القلب والأوعية الدموية.