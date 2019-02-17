تشير دراسة بريطانية إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف لفترات قصيرة أفضل لفقدان الوزن من ممارستها لوقت أطول ولكن بكثافة أقل. وبحسب الدراسة، التي نشرتها المجلة البريطانية للرياضة العلاجية، فإن من مارسوا التمارين بشكل مكثف لفترات قصيرة فقدوا وزنا أكثر بنسبة 28.5 في المئة مقارنة ببقية المشاركين في الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين بشكل مكثف قد لا يكون مناسبا للجميع، حيث قد يتعرض البعض لإصابة جراء ذلك كما أنها قد تجهد القلب والأوعية الدموية.
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فترات قصيرة مكثفة من ممارسة التمارين "أفضل لفقدان الوزن"
تشير دراسة بريطانية إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف لفترات قصيرة أفضل لفقدان الوزن من ممارستها لوقت أطول ولكن بكثافة أقل.
وبحسب الدراسة، التي نشرتها المجلة البريطانية للرياضة العلاجية، فإن من مارسوا التمارين بشكل مكثف لفترات قصيرة فقدوا وزنا أكثر بنسبة 28.5 في المئة مقارنة ببقية المشاركين في الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين بشكل مكثف قد لا يكون مناسبا للجميع، حيث قد يتعرض البعض لإصابة جراء ذلك كما أنها قد تجهد القلب والأوعية الدموية.
لماذا انسحبت ناورت من الترشح لمنصب سفيره أمريكا لدى الأمم المتحدة؟
اعتذرت هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة عن الترشح للمنصب.
وقالت ناورت، التي كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قبل اختيارها لمنصب سفيرة بالأمم المتحدة، إنها تعتذر عن المنصب لظروف عائلية.
كان ترامب أعلن في السابع من ديسمبر/ كانون الأول ترشيح ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي التي استقالت في نهاية عام 2018.
وانتقد الديمقراطيون ترشيح ناورت لأنها تفتقر" للخبرة الدبلوماسية " بحسب وصفهم.
ولي العهد السعودي يستهل جولته الآسيوية بزيارة باكستان
يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في وقت لاحق اليوم على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة تستمر يومين.
وتعد هذه الزيارة هى الأولى للأمير السعودي منذ توليه منصبه في عام 2017، وتأتى الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وخلال الزيارة، سيعقد بن سلمان عددا من الاجتماعات مع كبار المسئولين بينهم الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء وقائد أركان الجيش.
ومن المتوقع أن يتوجه بن سلمان بعد باكستان إلى الصين والهند.