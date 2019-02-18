مقتل أربعة جنود هنود في اشتباكات مع مسلحين في كشمير، ووزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت الشهر المقبل

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده الشهر القادم لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

كان بومبيو قد زار في الشهر الماضي عدة دول عربية ،لم تكن من بينها الكويت، قبل قطع جولته لأسباب وصفت بالعائلية.