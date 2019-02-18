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مقتل أربعة جنود هنود في اشتباكات مع مسلحين في كشمير، ووزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت الشهر المقبل

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ملخص

  1. مقتل أربعة جنود هنود في اشتباك مع مسلحين في كشمير
  2. وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت الشهر المقبل

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  1. وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت الشهر المقبل

    قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده الشهر القادم لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

    كان بومبيو قد زار في الشهر الماضي عدة دول عربية ،لم تكن من بينها الكويت، قبل قطع جولته لأسباب وصفت بالعائلية.

  2. مقتل أربعة جنود هنود في اشتباك مع مسلحين في كشمير

    قُتل ما لا يقل عن أربعة جنود هنود في اشتباكات مع مسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

    وجاءت الاشتباكات أثناء حملة للجيش الهندي تستهدف مسلحي جماعة "جيش محمد" في منطقة "بالوما"، التي شهدت قبل أيام هجوما تبنته الجماعة، وأودى بحياة أكثر أربعين جنديا هنديا.

    وتتهم الهند باكستان بدعم جماعة "جيش محمد".

    جندي هندي
    Copyright: Getty Images
    Image caption: يلاحق الجيش الهندي مسلحي جماعة "جيش محمد"
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