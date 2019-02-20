مباشر
الحكومة البريطانية ستسحب الجنسية من "فتاة تنظيم الدولة الإسلامية"...وانسحاب القوات من الحُديدة قد يحدث اليوم
ملخص
- الحكومة البريطانية ستسحب الجنسية من "فتاة تنظيم الدولة الإسلامية"
- الأمم المتحدة: قوات الحكومة اليمنية والحوثيين ستنسحب من الحُديدة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الأمم المتحدة: قوات الحكومة اليمنية والحوثيين ستنسحب من الحُديدة
قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إن من المحتمل أن تنفذ قوات الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية إنسحابها من مدينة الحديدة اليوم الأربعاء.
ويعد سحب القوات من المدينة الاستراتيجة جزءا من الاتفاق الذي أبرم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في السويد.
وقال غريفيث لمجلس الأمن الدولي إن اليمن يتجه نحو "لحظة أمل".
وحسب مسؤول في الأمم المتحدة فإن أكثر من 10 ملايين يمني على شفير المجاعة وإن جهود الإغاثة هذا العام ستحتاج دعما ماليا قدره 4 مليارات دولار.
الحكومة البريطانية ستسحب الجنسية من "فتاة تنظيم الدولة الإسلامية"
قرر وزير الداخلية البريطاني سحب الجنسية من فتاة التحقت في عام 2015 بتنظيم الدولة الإسلامية وهي الآن وتود العودة الى بريطانيا.
وقال مسؤول لبي بي سي إنه من الممكن تجريد شميمة بيغوم من الجنسية البريطانية لأنها مؤهلة للحصول على جنسية بلد آخر، في إشارة إلى بنغلاديش حيث مسقط رأس والديها.
وكانت شميمة البالغة من العمر تسعة عشر عاما قالت في مقابلة في مخيم للاجئين السوريين إنها تريد العودة إلى بريطانيا من أجل ابنها الذي ولدته قبل أيام.
وتقول عائلتها إنها تدرس جميع السبل القانونية للطعن في قرار الحكومة.