الحكومة البريطانية ستسحب الجنسية من "فتاة تنظيم الدولة الإسلامية"...وانسحاب القوات من الحُديدة قد يحدث اليوم

قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إن من المحتمل أن تنفذ قوات الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية إنسحابها من مدينة الحديدة اليوم الأربعاء.

ويعد سحب القوات من المدينة الاستراتيجة جزءا من الاتفاق الذي أبرم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في السويد.

وقال غريفيث لمجلس الأمن الدولي إن اليمن يتجه نحو "لحظة أمل".

وحسب مسؤول في الأمم المتحدة فإن أكثر من 10 ملايين يمني على شفير المجاعة وإن جهود الإغاثة هذا العام ستحتاج دعما ماليا قدره 4 مليارات دولار.