اعتقلت السلطات الأمريكية ملازما في قوات خفر السواحل يشتبه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي، حسب أوراق المحكمة.

ووجدت الشرطة ترسانة من الأسلحة والذخائر في منزل الملازم كريستوفر بول هاسن، واشتملت على 15 سلاحا ما بين مسدس وبندقية وأكثر من ألف رصاصة بالإضافة إلى عقاقير ممنوعة.

وأعد المشتبه فيه قائمة من الأهداف تضمنت أسماء سياسيين مرموقين في الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى شخصيات إعلامية.

وقال الإدعاء إن هاسن كتب في مسودة بريده الإلكتروني عام 2017:

"أنا أحلم بطريقة لقتل آخر شخص على الأرض، أعتقد أن الطاعون سيكون أكثر نجاحا، ولكن كيف سأحصل على الحمى الإسبانية، التسمم الوشيقي، الجمرة الخبيثة، لست متأكدا ولكن سأجد شيئا".

وبين الإدعاء أن هاسن يصف نفسه بأنه من القوميين البيض.

ويعتقد أن هاسن استلهم أفكاره من النرويجي أندريس بيرنغ بريفيك، الذي ارتكب مذبحة في النرويج عام 2011 وقتل فيها 77 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام أن الملازم البالغ من العمر 49 عاما كان يعمل في مقر خفر السواحل الرئيسي في واشنطن.

وسيمثل هاسن اليوم أمام المحكمة بتهم تتعلق بالأسلحة والعقاقير.

Reuters Copyright: Reuters الأسلحة والذخائر التي عثر عليها في منزل الملازم Image caption: الأسلحة والذخائر التي عثر عليها في منزل الملازم