اعتقلت السلطات الأمريكية ملازما في قوات خفر\nالسواحل يشتبه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي، حسب أوراق المحكمة. ووجدت الشرطة ترسانة من الأسلحة والذخائر في منزل\nالملازم كريستوفر بول هاسن، واشتملت على 15 سلاحا ما بين مسدس وبندقية وأكثر من\nألف رصاصة بالإضافة إلى عقاقير ممنوعة. وأعد المشتبه فيه قائمة من الأهداف تضمنت أسماء\nسياسيين مرموقين في الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى شخصيات إعلامية. وقال الإدعاء إن هاسن كتب في مسودة بريده الإلكتروني عام 2017: "أنا أحلم بطريقة لقتل آخر شخص على الأرض، أعتقد أن الطاعون سيكون أكثر نجاحا، ولكن كيف سأحصل على الحمى الإسبانية، التسمم الوشيقي، الجمرة الخبيثة، لست متأكدا ولكن سأجد شيئا". وبين الإدعاء أن هاسن يصف نفسه بأنه من القوميين البيض. ويعتقد أن هاسن استلهم أفكاره من النرويجي أندريس بيرنغ بريفيك، الذي ارتكب مذبحة في النرويج عام 2011 وقتل فيها 77 شخصا. وذكرت وسائل إعلام أن الملازم البالغ من العمر 49 عاما كان يعمل في مقر خفر السواحل الرئيسي في واشنطن. وسيمثل هاسن اليوم أمام المحكمة بتهم تتعلق بالأسلحة والعقاقير.
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ملازم في خفر السواحل الأمريكي "خطط لهجوم إرهابي"
اعتقلت السلطات الأمريكية ملازما في قوات خفر السواحل يشتبه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي، حسب أوراق المحكمة.
ووجدت الشرطة ترسانة من الأسلحة والذخائر في منزل الملازم كريستوفر بول هاسن، واشتملت على 15 سلاحا ما بين مسدس وبندقية وأكثر من ألف رصاصة بالإضافة إلى عقاقير ممنوعة.
وأعد المشتبه فيه قائمة من الأهداف تضمنت أسماء سياسيين مرموقين في الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى شخصيات إعلامية.
وقال الإدعاء إن هاسن كتب في مسودة بريده الإلكتروني عام 2017:
"أنا أحلم بطريقة لقتل آخر شخص على الأرض، أعتقد أن الطاعون سيكون أكثر نجاحا، ولكن كيف سأحصل على الحمى الإسبانية، التسمم الوشيقي، الجمرة الخبيثة، لست متأكدا ولكن سأجد شيئا".
وبين الإدعاء أن هاسن يصف نفسه بأنه من القوميين البيض.
ويعتقد أن هاسن استلهم أفكاره من النرويجي أندريس بيرنغ بريفيك، الذي ارتكب مذبحة في النرويج عام 2011 وقتل فيها 77 شخصا.
وذكرت وسائل إعلام أن الملازم البالغ من العمر 49 عاما كان يعمل في مقر خفر السواحل الرئيسي في واشنطن.
وسيمثل هاسن اليوم أمام المحكمة بتهم تتعلق بالأسلحة والعقاقير.
أنصار زعيم المعارضة الفنزويلية يسيطرون على سفارة بلادهم في كوستاريكا
تمكن مناصرون لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو من السيطرة على سفارة فنزويلا في كوستاريكا.
وتدخلت الشرطة عندما تظاهر أنصار للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خارج مبنى السفارة.
وكوستاريكا هي واحدة من الدول التي تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، لكنها شجبت عملية السيطرة على السفارة.
يذكر أن كوستاريكا أمهلت كادر السفارة التابع للرئيس مادورو حتى الـ16 من أبريل/نيسان المقبل لمغادرة البلاد.
مقتل العشرات في حريق مبنى في العاصمة البنغالية
قتل 78 شخصا على الأقل في حريق اندلع في مبنى سكني في العاصمة البنغالية دكا، كان جزء منه يستخدم في تخزين مواد كيميائية.
وانتشرت النيران بسرعة في المبنى الذي يقع في الجزء القديم من العاصمة، حيث واجهت قوات الإطفاء صعوبة في الوصول إليه بسبب ضيق الطرقات والزحام.
وكان حريق مشابه قد اندلع قبل 9 سنوات وراح ضحيته نحو 120 شخصا.