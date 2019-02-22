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هروب شقيقتين سعوديتين وطلبهما اللجوء في أستراليا، وانطلاق أول مركبة فضاء إسرائيلية إلى القمر

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ملخص

  1. هروب شقيقتين سعوديتين وطلبهما اللجوء إلى أستراليا
  2. انطلاق أول مركبة فضاء إسرائيلية إلى القمر

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بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان

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  1. انطلاق أول مركبة فضاء إسرائيلية إلى القمر

    انطلق صاروخٌ تابع لشركة "سبيس إكس" يحمل مركبة فضاء إسرائيلية من قاعدة كيب كانيفرال بالولايات المتحدة،وذلك في أول مهمة تتجه إلى القمر بتمويل من شركات خاصة.

    ومن المنتظر أن تحط المركبة على سطح القمر في أبريل/نيسان المقبل.

    وفي حالة نجاح مهمتها ستصبح إسرائيل واحدة من أربع دول فقط في العالم نجحت في الهبوط على القمر.

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  2. هروب شقيقتين سعوديتين وطلبهما اللجوء إلى أستراليا

    قال محامي شقيقتين سعوديتين عالقتين في هونغ كونغ إنهما هربا من المملكة العربية السعودية وتطالبان باللجوء إلى أستراليا.

    وقال المحامي مايكل فيدلر في بيان نقلته وكالات الأنباء العالمية وصحف في هونغ كونغ إن الشقيقتين تخلتا عن الدين الإسلامي، وتخشيان العودة إلى السعودية وتريدان مكانا آمنا وبلدا "يعترف بحقوق النساء ويعاملهن بالمساواة" مع الرجال.

    وأوضح أنهما فرا من عائلتهما خلال عطلة في سريلانكا في سبتمبر/أيلول، ونقل عنهما قولهما إن مسؤولين سعوديين اعترضوهما لكنهما تمكنا من الهرب والاختباء في هونغ كونغ.

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