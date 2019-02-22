هروب شقيقتين سعوديتين وطلبهما اللجوء في أستراليا، وانطلاق أول مركبة فضاء إسرائيلية إلى القمر

انطلق صاروخٌ تابع لشركة "سبيس إكس" يحمل مركبة فضاء إسرائيلية من قاعدة كيب كانيفرال بالولايات المتحدة،وذلك في أول مهمة تتجه إلى القمر بتمويل من شركات خاصة.

ومن المنتظر أن تحط المركبة على سطح القمر في أبريل/نيسان المقبل.

وفي حالة نجاح مهمتها ستصبح إسرائيل واحدة من أربع دول فقط في العالم نجحت في الهبوط على القمر.