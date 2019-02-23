تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا، والسعوديون سيتعلمون الصينية، و"تسونامي أصفر" في فرنسا

Video content Video caption: تفجير منزل "ملك الكوكايين" تفجير منزل "ملك الكوكايين"

هدمت السلطات في كولومبيا بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.

وقالت السلطات إن المبنى المكون من 6 طوابق كان يجذب السياح، وأصبح مكانا تمجد فيه تجارة المخدرات، وبدلا عنه ستقام حديقة تخلد ذكرى ضحايا إسكوبار.

وكان إسكوبار الملقب بـ"ملك الكوكايين" من أقوى وأغنى تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، وخلال فترة نشاطه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي قتل أعوانه آلاف الأشخاص من ضمنهم عدد كبير من أفراد الشرطة و مرشحين لرئاسة كولومبيا.

وقتل إسكوبار في عام 1993 في عملية أمنية مشتركة بين كولومبيا والولايات المتحدة.

وقد يكون مر على مقتله 26 عاما، إلا أن كولومبيا لا تزال أكبر مصدر للكوكايين في العالم، وسوقها الرئيسي هو الولايات المتحدة.