تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا، والسعوديون سيتعلمون الصينية، و"تسونامي أصفر" في فرنسا

احتجاجات "السترات الصفراء" متواصلة في فرنسا للأسبوع الـ15
تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا
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تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا
هدمت السلطات في كولومبيا بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.
وقالت السلطات إن المبنى المكون من 6 طوابق كان يجذب السياح، وأصبح مكانا تمجد فيه تجارة المخدرات، وبدلا عنه ستقام حديقة تخلد ذكرى ضحايا إسكوبار.
وكان إسكوبار الملقب بـ"ملك الكوكايين" من أقوى وأغنى تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، وخلال فترة نشاطه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي قتل أعوانه آلاف الأشخاص من ضمنهم عدد كبير من أفراد الشرطة و مرشحين لرئاسة كولومبيا.
وقتل إسكوبار في عام 1993 في عملية أمنية مشتركة بين كولومبيا والولايات المتحدة.
وقد يكون مر على مقتله 26 عاما، إلا أن كولومبيا لا تزال أكبر مصدر للكوكايين في العالم، وسوقها الرئيسي هو الولايات المتحدة.
احتجاجات "السترات الصفراء" متواصلة في فرنسا للأسبوع الـ15
يواصل الآلاف من
محتجي حركة "السترات الصفراء" تظاهراتهم للأسبوع الخامس عشر على التوالي
في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى.
وأختار منظمون للمسيرات عنوانين لاحتجاجات
اليوم، وهما: "تسونامي أصفر" و "كلنا في الشانزيليزيه".
أعلنت السعودية اعتزامها
إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية بجميع المراحل التعليمية.
ويأتي هذا القرار
بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين، التي تعدّ ثالث بلد يزوره
في جولته الآسيوية التي شملت باكستان والهند.
وستتم عملية إدراج
اللغة الصينية في مدارس المملكة من خلال إعداد معلمين، وابتعاثهم إلى الصين.
وتقول وسائل
الإعلام الرسمية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة ولي العهد المعروفة بـ "رؤية
2030"، كما تهدف إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق
الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا
هدمت السلطات في كولومبيا بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.
وقالت السلطات إن المبنى المكون من 6 طوابق كان يجذب السياح، وأصبح مكانا تمجد فيه تجارة المخدرات، وبدلا عنه ستقام حديقة تخلد ذكرى ضحايا إسكوبار.
وكان إسكوبار الملقب بـ"ملك الكوكايين" من أقوى وأغنى تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، وخلال فترة نشاطه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي قتل أعوانه آلاف الأشخاص من ضمنهم عدد كبير من أفراد الشرطة و مرشحين لرئاسة كولومبيا.
وقتل إسكوبار في عام 1993 في عملية أمنية مشتركة بين كولومبيا والولايات المتحدة.
وقد يكون مر على مقتله 26 عاما، إلا أن كولومبيا لا تزال أكبر مصدر للكوكايين في العالم، وسوقها الرئيسي هو الولايات المتحدة.
احتجاجات "السترات الصفراء" متواصلة في فرنسا للأسبوع الـ15
يواصل الآلاف من محتجي حركة "السترات الصفراء" تظاهراتهم للأسبوع الخامس عشر على التوالي في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى.
وأختار منظمون للمسيرات عنوانين لاحتجاجات اليوم، وهما: "تسونامي أصفر" و "كلنا في الشانزيليزيه".
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السعودية ستدرج الصينية في المناهج التعليمية
أعلنت السعودية اعتزامها إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية بجميع المراحل التعليمية.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين، التي تعدّ ثالث بلد يزوره في جولته الآسيوية التي شملت باكستان والهند.
وستتم عملية إدراج اللغة الصينية في مدارس المملكة من خلال إعداد معلمين، وابتعاثهم إلى الصين.
وتقول وسائل الإعلام الرسمية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة ولي العهد المعروفة بـ "رؤية 2030"، كما تهدف إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين.