تعيين شقيق ولي العهد السعودي نائبا لوزير الدفاع، وعودة تركي آل الشيخ لبيراميدز

تتواصل اليوم مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بثلاث مباريات، في مقدمتها لقاء يجمع ليفربول صاحب المركز الثاني مع مانشستر يونايتد الذي يحل رابعا.

وكان يورغان كلوب مدرب نادي ليفربول قد رفض أن يُنظر إلى مباراة (ليفربول-يونايتد) على أنها ستحدد الفائز بلقب الدوري هذا الموسم، وقال إنه يفكر في الفوز فقط.

وقال كلوب إنه يجب التفكير في أن المباراة ربما ستُكتب فيها أول خسارة ليونايتد تحت قيادة المدرب النرويجي أوليه سولشاير. وشدد كلوب على صعوبة المباراة في ملعب أولد ترافورد، ولكنه قال إنه لو خسر فريقه فسيكون متساو في النقاط مع مانشستر سيتي، ولا شيء غير ذلك.

وسيحاول مانشستر يونايتد جاهدا عدم الخسارة أمام نده فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري حاليا وعينه على الكأس التي لم يفز بها منذ 29 عاما. ولكن فوز يونايتد أو تعادله مع ليفربول سيكون بمثابة هدية لغريم يونايتد الآخر وجاره في المدينة، مانشستر سيتي، الذي يتساوى مع ليفربول بـ56 نقطة.

لكن كلوب يرى أنه لا تزال هناك 12 جولة في هذا الموسم ولا يمكن تحديد من سيفوز باللقب في المرحلة الحالية.