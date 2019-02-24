تعيين شقيق ولي العهد السعودي نائبا لوزير الدفاع، وعودة تركي آل الشيخ لبيراميدز

فازالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة أسوأ ممثل ضمن جوائز راتزي السنوية لأسوأ أداء وفيلم في عام 2018.
وكان
فيلم هولمز وواطسون، وهو بطولة ويل فيريل وجون سي. رايلي، الفائز الأكبر بالجوائز إذ حصل
على4 بينها جائزة أسوأ فيلم و“أسوأ محاكاة“. وحصل رايلي أيضا على جائزة
أسوأ ممثل مساعد.
وفاز ترامب بجائزتي أسوأ ممثل عن ظهوره بشخصيته الحقيقية في
الفيلمين الوثائقيين "موت أمة" للمخرج دينيش دسوزا، وفهرنهايت 11/9
للمخرج مايكل مور.
وبدأت
جوائز راتزي الساخرة في عام 1980 كنقيض لجوائز الأوسكار. وجاء إعلان الفائزين قبل
يوم من حفل تقديم جوائز الأوسكار التي تعد أرفع جوائز السينما العالمية.
ReutersCopyright: Reuters
لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم
تتواصل اليوم مباريات الجولة السابعة والعشرين
من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بثلاث مباريات، في مقدمتها لقاء يجمع
ليفربول صاحب المركز الثاني مع مانشستر يونايتد الذي يحل رابعا.
وكان يورغان كلوب مدرب نادي ليفربول قد رفض أن يُنظر إلى مباراة (ليفربول-يونايتد) على أنها ستحدد الفائز بلقب الدوري هذا الموسم، وقال إنه يفكر في الفوز فقط.
وقال كلوب إنه يجب التفكير في أن المباراة ربما ستُكتب فيها أول خسارة ليونايتد تحت قيادة المدرب النرويجي أوليه سولشاير.
وشدد كلوب على صعوبة المباراة في ملعب أولد ترافورد، ولكنه قال إنه لو خسر فريقه فسيكون متساو في النقاط مع مانشستر سيتي، ولا شيء غير ذلك.
وسيحاول مانشستر يونايتد جاهدا عدم الخسارة أمام نده فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري حاليا وعينه على الكأس التي لم يفز بها منذ 29 عاما.
ولكن فوز يونايتد أو تعادله مع ليفربول سيكون بمثابة هدية لغريم يونايتد الآخر وجاره في المدينة، مانشستر سيتي، الذي يتساوى مع ليفربول بـ56 نقطة.
لكن كلوب يرى أنه لا تزال هناك 12 جولة في هذا الموسم ولا يمكن تحديد من سيفوز باللقب في المرحلة الحالية.
وفي ذلك الوقت، برر الإمبراطور أكيهيتو هذا
القرار بتقدمه في العمر وتدهور حالته الصحية، وهو ما سيجعله أول إمبراطور لليابان
يتنازل عن العرش منذ نحو قرنين.
ReutersCopyright: Reuters
زعيم كوريا الشمالية يتوجه لهانوي
غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده
متوجها إلى هانوي لحضور قمة مقررة يوم الأربعاء المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب.
جاء الإعلان عن مغادرة كيم بيونغ يانغ بعدما
دخل على متن قطاره الخاص إلى الصين، وبصحبته وفد يضم شقيقته ووزير الخارجية
والمبعوث النووي لكوريا الشمالية.
ومن
المتوقع أن يعرض ترامب خلال القمة حوافز على الزعيم الكوري الشمالي للتخلي عن
برنامجها للتسلح النووي.
EPACopyright: EPA
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تتواصل في السنغال عمليات الاقتراع في
الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال للفوز بولاية
ثانية، مستفيدا في ذلك بما تحقق خلال فترته الرئاسية الأولى من نمو اقتصادي عُدت
معدلاته من بين الأكبر في القارة الأفريقية.
ولكن منتقديه يقولون إنه لم يقم بجهود تذكر
لتحسين مستوى معيشة المواطنين العاديين في البلاد، كما يُتهم بمحاولة القضاء على
المعارضة في السنغال.
وفي الشهر الماضي، مُنِع معارضان بارزان من
الترشح للانتخابات، بدعوى إدانتهما من قبل في قضايا فساد.
زعيم المعارضة في فنزويلا "غاضب"
أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عن
غضبه لاستخدام القوة للحيلولة دون إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل البلاد، وقال إن
كل الخيارات مطروحة لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
ومن جهته، حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك
بومبيو الموالين لمادورو مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت في منطقة حدودية بين
فنزويلا والبرازيل، لدى محاولة المعارضة إدخال مساعدات إنسانية، ما أدى لمقتل
شخصين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ
تستضيف مصر اليوم أول قمة مشتركة لقادة الجامعة
العربية والاتحاد الأوروبي.
وتناقش القمة، التي تعقد في منتجع شرم الشيخ
على مدى يومين، العديد من القضايا على رأسها الهجرة والأمن.
إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس
أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن عدنان
الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية اعتقلت قبل
ساعات الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس.
كما احتجزت الشرطة نائب مدير الأوقاف الشيخ
ناجح بكيرات.
يأتي ذلك بعد يومين من فتح المجلس باب مصلى
الرحمة بالمسجد الأقصى، والمغلق بقرار إسرائيلي منذ ستة عشر عاما.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت الليلة
الماضية إنها ستعتقل كل من شارك في هذه الخطوة.
Post update
يُنتظر أن تشهد الجزائر اليوم تظاهرات جديدة
مُعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من
شهرين.
وكانت البلاد قد شهدت أمس الأول تظاهرات حاشدة
احتجاجا على خوض بوتفليقة السباق الرئاسي، رغم تقلص ظهوره العلني طيلة السنوات
القليلة الماضية بفعل إصابته بجلطة قبل ستة أعوام.
وقالت الشرطة الجزائرية إنها اعتقلت أكثر من 40
شخصا شاركوا في احتجاجات الجمعة التي خرجت في أنحاء مختلفة من البلاد، ولم تشهد
صدامات تذكر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
الدعوة لمظاهرات جديدة في السودان
دعا تجمع المهنيين السودانيين
المعارض لتظاهرات جديدة اليوم في الخرطوم للمطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر
البشير.
وحدد التجمع في بيان له أكثر من عشريننقطة لتحرك المحتجين موزعة في مدن العاصمة
الثلاث أم درمان والخرطوم وبحري.
وتعتبر الدعوة بمثابة تحد لحالة
الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير في كل انحاء البلاد.
وكان مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في
السودان قالوا إن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لا تستهدف مواجهة التظاهرات
الحالية هناك.
وفي تصريحات لـ "بي بي سي"، قال
أْبُي عز الدين العضو في القطاع السياسي للحزب إن إعلان الطوارئ يرتبط بحملة مزمعة
لمكافحة الفساد.
عودة تركي آل الشيخ لبيراميدز
أعلن نادي بيراميدز عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة على قرار تصفية استثماراته في مصر.
وذكر النادي في بيان بهذا الشأن أن آل الشيخ تراجع عن قراره بعد إلحاح لاعبي ومسؤولي النادي، ليعود إلى الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه.
وكان النادي قد أعلن الجمعة انتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تعيين شقيق ولي العهد السعودي نائبا لوزير الدفاع
عينت السلطات السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع والأميرة ريما
بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة لتصبح أول
سعودية تتولى هذاالمنصب بحسب وكالة
الأنباء السعودية.
جاء ذلك عقب جهود
الرياض لاحتواء غضب دولي بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.
وتعكس ترقية الأمير
خالد بن سلمان تركيزا جديدا للسلطة في فرع واحد من الأسرة الحاكمة بعد أن تولى ولي
العهد أغلب مفاتيح السلطة والسياسة في المملكة.
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دونالد ترامب يفوز بجائزة أسوأ ممثل
فازالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة أسوأ ممثل ضمن جوائز راتزي السنوية لأسوأ أداء وفيلم في عام 2018.
وكان فيلم هولمز وواطسون، وهو بطولة ويل فيريل وجون سي. رايلي، الفائز الأكبر بالجوائز إذ حصل على4 بينها جائزة أسوأ فيلم و“أسوأ محاكاة“. وحصل رايلي أيضا على جائزة أسوأ ممثل مساعد.
وفاز ترامب بجائزتي أسوأ ممثل عن ظهوره بشخصيته الحقيقية في الفيلمين الوثائقيين "موت أمة" للمخرج دينيش دسوزا، وفهرنهايت 11/9 للمخرج مايكل مور.
وبدأت جوائز راتزي الساخرة في عام 1980 كنقيض لجوائز الأوسكار. وجاء إعلان الفائزين قبل يوم من حفل تقديم جوائز الأوسكار التي تعد أرفع جوائز السينما العالمية.
لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم
تتواصل اليوم مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بثلاث مباريات، في مقدمتها لقاء يجمع ليفربول صاحب المركز الثاني مع مانشستر يونايتد الذي يحل رابعا.
وكان يورغان كلوب مدرب نادي ليفربول قد رفض أن يُنظر إلى مباراة (ليفربول-يونايتد) على أنها ستحدد الفائز بلقب الدوري هذا الموسم، وقال إنه يفكر في الفوز فقط.
وقال كلوب إنه يجب التفكير في أن المباراة ربما ستُكتب فيها أول خسارة ليونايتد تحت قيادة المدرب النرويجي أوليه سولشاير. وشدد كلوب على صعوبة المباراة في ملعب أولد ترافورد، ولكنه قال إنه لو خسر فريقه فسيكون متساو في النقاط مع مانشستر سيتي، ولا شيء غير ذلك.
وسيحاول مانشستر يونايتد جاهدا عدم الخسارة أمام نده فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري حاليا وعينه على الكأس التي لم يفز بها منذ 29 عاما. ولكن فوز يونايتد أو تعادله مع ليفربول سيكون بمثابة هدية لغريم يونايتد الآخر وجاره في المدينة، مانشستر سيتي، الذي يتساوى مع ليفربول بـ56 نقطة.
لكن كلوب يرى أنه لا تزال هناك 12 جولة في هذا الموسم ولا يمكن تحديد من سيفوز باللقب في المرحلة الحالية.
تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة.
وتزامن ذلك مع زيارة رسمية يقوم بها الملك سلمان لمصر لحضور أول قمة بين زعماء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي تبدأ الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية.
الذكرى الـ30 لجلوس إمبراطور اليابان على العرش
يشارك أكيهيتو إمبراطور اليابان في سلسلة فعاليات تستهدف إحياء الذكرى الثلاثين لجلوسه على العرش، وهي الفعاليات التي ستتوج بتنازله عنه في أبريل/نيسان المقبل، حسبما أعلن قبل ثلاث سنوات.
إمبراطور اليابان أكيهيتو: حياته ومسيرته
وفي ذلك الوقت، برر الإمبراطور أكيهيتو هذا القرار بتقدمه في العمر وتدهور حالته الصحية، وهو ما سيجعله أول إمبراطور لليابان يتنازل عن العرش منذ نحو قرنين.
زعيم كوريا الشمالية يتوجه لهانوي
غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده متوجها إلى هانوي لحضور قمة مقررة يوم الأربعاء المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء الإعلان عن مغادرة كيم بيونغ يانغ بعدما دخل على متن قطاره الخاص إلى الصين، وبصحبته وفد يضم شقيقته ووزير الخارجية والمبعوث النووي لكوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن يعرض ترامب خلال القمة حوافز على الزعيم الكوري الشمالي للتخلي عن برنامجها للتسلح النووي.
Post update
تتواصل في السنغال عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال للفوز بولاية ثانية، مستفيدا في ذلك بما تحقق خلال فترته الرئاسية الأولى من نمو اقتصادي عُدت معدلاته من بين الأكبر في القارة الأفريقية.
ولكن منتقديه يقولون إنه لم يقم بجهود تذكر لتحسين مستوى معيشة المواطنين العاديين في البلاد، كما يُتهم بمحاولة القضاء على المعارضة في السنغال.
وفي الشهر الماضي، مُنِع معارضان بارزان من الترشح للانتخابات، بدعوى إدانتهما من قبل في قضايا فساد.
زعيم المعارضة في فنزويلا "غاضب"
أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عن غضبه لاستخدام القوة للحيلولة دون إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل البلاد، وقال إن كل الخيارات مطروحة لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
ومن جهته، حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الموالين لمادورو مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت في منطقة حدودية بين فنزويلا والبرازيل، لدى محاولة المعارضة إدخال مساعدات إنسانية، ما أدى لمقتل شخصين.
قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ
تستضيف مصر اليوم أول قمة مشتركة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
وتناقش القمة، التي تعقد في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين، العديد من القضايا على رأسها الهجرة والأمن.
إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس
أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية اعتقلت قبل ساعات الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس.
كما احتجزت الشرطة نائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات.
يأتي ذلك بعد يومين من فتح المجلس باب مصلى الرحمة بالمسجد الأقصى، والمغلق بقرار إسرائيلي منذ ستة عشر عاما.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت الليلة الماضية إنها ستعتقل كل من شارك في هذه الخطوة.
Post update
يُنتظر أن تشهد الجزائر اليوم تظاهرات جديدة مُعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين.
وكانت البلاد قد شهدت أمس الأول تظاهرات حاشدة احتجاجا على خوض بوتفليقة السباق الرئاسي، رغم تقلص ظهوره العلني طيلة السنوات القليلة الماضية بفعل إصابته بجلطة قبل ستة أعوام.
وقالت الشرطة الجزائرية إنها اعتقلت أكثر من 40 شخصا شاركوا في احتجاجات الجمعة التي خرجت في أنحاء مختلفة من البلاد، ولم تشهد صدامات تذكر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
الدعوة لمظاهرات جديدة في السودان
دعا تجمع المهنيين السودانيين المعارض لتظاهرات جديدة اليوم في الخرطوم للمطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
وحدد التجمع في بيان له أكثر من عشريننقطة لتحرك المحتجين موزعة في مدن العاصمة الثلاث أم درمان والخرطوم وبحري.
وتعتبر الدعوة بمثابة تحد لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير في كل انحاء البلاد.
وكان مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قالوا إن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لا تستهدف مواجهة التظاهرات الحالية هناك.
وفي تصريحات لـ "بي بي سي"، قال أْبُي عز الدين العضو في القطاع السياسي للحزب إن إعلان الطوارئ يرتبط بحملة مزمعة لمكافحة الفساد.
عودة تركي آل الشيخ لبيراميدز
أعلن نادي بيراميدز عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة على قرار تصفية استثماراته في مصر.
وذكر النادي في بيان بهذا الشأن أن آل الشيخ تراجع عن قراره بعد إلحاح لاعبي ومسؤولي النادي، ليعود إلى الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه.
وكان النادي قد أعلن الجمعة انتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري خلف الزمالك المتصدر.
تعيين شقيق ولي العهد السعودي نائبا لوزير الدفاع
عينت السلطات السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة لتصبح أول سعودية تتولى هذاالمنصب بحسب وكالة الأنباء السعودية.
جاء ذلك عقب جهود الرياض لاحتواء غضب دولي بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.
وتعكس ترقية الأمير خالد بن سلمان تركيزا جديدا للسلطة في فرع واحد من الأسرة الحاكمة بعد أن تولى ولي العهد أغلب مفاتيح السلطة والسياسة في المملكة.