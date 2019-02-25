تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مظاهرات جديدة، ومحكمة بحرينية تؤيد حكما بسجن أقارب ناشط بارز

أفاد ناشطون في\nالبحرين بأن محكمة التمييز أيدت حكما بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد\nأحمد الوداعي ثلاث سنوات وكانت منظمات حقوقية، من\nبينها هيومان رايتس ووتش، قد استبقت الجلسة بمطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عن\nالأشخاص الثلاثة بدعوى أن التهم الموجهة لهم ملفقة. وصدر حكم بحق\nصهر الوداعي وابن خاله ووالدة زوجته في ديسمبر كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق\nبالأمن. وتتهم المعارضة الحكومة بقمع التظاهرات والتضييق على المعارضين
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محكمة بحرينية تؤيد حكما بسجن أقارب ناشط بارز
أفاد ناشطون في البحرين بأن محكمة التمييز أيدت حكما بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي ثلاث سنوات
وكانت منظمات حقوقية، من بينها هيومان رايتس ووتش، قد استبقت الجلسة بمطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عن الأشخاص الثلاثة بدعوى أن التهم الموجهة لهم ملفقة.
وصدر حكم بحق صهر الوداعي وابن خاله ووالدة زوجته في ديسمبر كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن.
وتتهم المعارضة الحكومة بقمع التظاهرات والتضييق على المعارضين
الأزمة في فنزويلا: جنود منشقون يخشون على سلامة ذويهم
كشف عدد من الجنود الفنزويليين الذين انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن أنهم يخشون على سلامة ذويهم من السلطات الحكومية.
وقال أحد الضباط الحكوميين في مقابلة مع بي بي سي إن هناك عددا كبيرا من عناصر الجيش الذين يرغبون في الانشقاق.
هذا ويجتمع زعماء دول أمريكا اللاتينية في كولومبيا في وقت لاحق من اليوم لبحث تطورات الأزمة في فنزويلا على ضوء رفض الرئيس السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد
تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مظاهرات جديدة
دعا تجمع المهنيين المعارض في السودان إلى مظاهرات جديدة رغم حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
وطالب التجمع، الذي يقود التظاهرات منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتظاهرين بالتوجه صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن قبل يومين حالة الطوارئ وحل الحكومة