تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مظاهرات جديدة، ومحكمة بحرينية تؤيد حكما بسجن أقارب ناشط بارز

كشف عدد من الجنود الفنزويليين الذين انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن أنهم يخشون على سلامة ذويهم من السلطات الحكومية.

وقال أحد الضباط الحكوميين في مقابلة مع بي بي سي إن هناك عددا كبيرا من عناصر الجيش الذين يرغبون في الانشقاق.

هذا ويجتمع زعماء دول أمريكا اللاتينية في كولومبيا في وقت لاحق من اليوم لبحث تطورات الأزمة في فنزويلا على ضوء رفض الرئيس السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد