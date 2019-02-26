جنيف تستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم اليمن، والهند تشن غارات على جماعة "جيش محمد" في باكستان

شنت طائرات حربية هندية غارات ضد مسلحين في باكستان ردا على تفجير انتحاري أسفر في وقت سابق من الشهر الجاري عن مقتل 46 جنديا هنديا في إقليم كشمير. وقال وزير الخارجية الهندي، فجيا كيشيف كوكلي، في مؤتمر صحفي إن الغارات الجوية استهدفت معسكر تدريب تابعا لجماعة جيش محمد ونتج عنها مقتل عدد كبير من مسلحي الجماعة من بينهم قادة بارزون. بدورها قالت الحكومة الباكستانية إنها نشرت مقاتلاتها ردا على اختراق الطائرات الحربية الهندية مجالها الجوي. وكان الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من إقليم كشمير قد أدي إلى زيادة توتر العلاقات بين البلدين حيث تتهم الهند باكستان بدعم جماعة جيش محمد.
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الهند تقول إنها شنت غارات جوية ضد جماعة "جيش محمد" في باكستان
شنت طائرات حربية هندية غارات ضد مسلحين في باكستان ردا على تفجير انتحاري أسفر في وقت سابق من الشهر الجاري عن مقتل 46 جنديا هنديا في إقليم كشمير.
وقال وزير الخارجية الهندي، فجيا كيشيف كوكلي، في مؤتمر صحفي إن الغارات الجوية استهدفت معسكر تدريب تابعا لجماعة جيش محمد ونتج عنها مقتل عدد كبير من مسلحي الجماعة من بينهم قادة بارزون.
بدورها قالت الحكومة الباكستانية إنها نشرت مقاتلاتها ردا على اختراق الطائرات الحربية الهندية مجالها الجوي.
وكان الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من إقليم كشمير قد أدي إلى زيادة توتر العلاقات بين البلدين حيث تتهم الهند باكستان بدعم جماعة جيش محمد.
جنيف تستضيف مؤتمر المانحين لدعم اليمن
تستضيف مدينة جنيف السويسرية اليوم مؤتمرا للمانحين لدعم اليمن برعاية أممية.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت الدول الأعضاء والمؤسسات الحكومية والأهلية للإسهام في المؤتمر بهدف دعم الشعب اليمني.
ويعاني عدد كبير من سكان اليمن من المجاعة وانتشار الأمراض بجانب الصراع بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثيين.