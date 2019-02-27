مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في حادث قطار بالقاهرة، و العفو الدولية تدين "قمع" السلطات السعودية للمعارضين السياسيين

ألقت السلطات السويدية القبض على موظف يشغل منصبا بارزا في\nشركة سويدية للتقنيات الإلكترونية للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا. وقالت الشرطة السويدية إنها تعتقد أن\nالمتهم كان على اتصال مع عميل للاستخبارات الروسية يحمل الصفة الدبلوماسية. هذا ولم يتم الكشف عن هوية أو جنسية المتهم\nبالتجسس.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
القبض على موظف في شركة سويدية بتهمة التجسس لصالح روسيا
ألقت السلطات السويدية القبض على موظف يشغل منصبا بارزا في شركة سويدية للتقنيات الإلكترونية للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.
وقالت الشرطة السويدية إنها تعتقد أن المتهم كان على اتصال مع عميل للاستخبارات الروسية يحمل الصفة الدبلوماسية.
هذا ولم يتم الكشف عن هوية أو جنسية المتهم بالتجسس.
التلفزيون المصري: 20 قتيلا و40 مصابا في حادث حريق قطار بالقاهرة
أفادت وسائل إعلام حكومية مصرية بأن حادث احتراق قطار في القاهرة أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.
وبحسب التلفزيون المصري فإن الحادث نتج عن اصطدام عربة أحد القطارات بالرصيف أثناء دخول المحطة الرئيسي في قلب العاصمة المصرية.
العفو الدولية تدين "قمع" السلطات السعودية للمعارضين السياسيين
أدانت منظمة العفو الدولية ما قالت إنه تصاعدٌ لحملة قمع تمارسها السلطات السعودية ضد المعارضين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك في إطار تقرير أصدرته المنظمة أمس، وانتقدت فيه أيضا ما وصفته بشدة تهاون المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في نحو عشرين دولة في الشرق الأوسط.
قتلى وجرحى في حادث قطار بالقاهرة
أفادت مصادر أمنية مصرية باندلاع حريق بمحطة القطارات الرئيسية الواقعة وسط القاهرة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.
وبحسب التقارير فإن الحريق نجم عن اصطدام عربة أحد القطارات بالرصيف أثناء دخول المحطة.