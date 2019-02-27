مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في حادث قطار بالقاهرة، و العفو الدولية تدين "قمع" السلطات السعودية للمعارضين السياسيين

أدانت منظمة العفو الدولية ما قالت إنه تصاعدٌ لحملة قمع تمارسها السلطات السعودية ضد المعارضين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك في إطار تقرير أصدرته المنظمة أمس، وانتقدت فيه أيضا ما وصفته بشدة تهاون المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في نحو عشرين دولة في الشرق الأوسط.