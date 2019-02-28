دعوات غربية لإدراج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب

قال مدرب فريق توتنهام الإنجليزي ماوريسو بوشيتينو إنه أصبح "مستحيلا" على فريقه الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام تشيلسي يوم أمس بهدفين نظيفين. وهذه ثاني خسارة للفريق اللندني على التوالي بعد الخسارة بهدفين لهدف أمام بيرنلي. ويحتل توتنهام المركز الثالث متأخرا بـ9 نقاط عن المتصدر ليفربول، مع تبقي 10 مباريات قبل نهاية الموسم. وقال بوشيتينو إن فريقه ارتكب أخطاء أمام تشيلسي وخسر المباراة. ونافس توتنهام على لقب الدوري في المواسم الماضية القريبة ولكنه افتقر إلى استمرارية الأداء العالي. وفي عام 2016 خسر توتنهام أمام تشيلسي في مباراة مهمة قلصت فرصه بالفوز باللقب، الذي حسمه ليستر سيتي.
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مدرب توتنهام: الفوز بالدوري أصبح "مستحيلا"
قال مدرب فريق توتنهام الإنجليزي ماوريسو بوشيتينو إنه أصبح "مستحيلا" على فريقه الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام تشيلسي يوم أمس بهدفين نظيفين.
وهذه ثاني خسارة للفريق اللندني على التوالي بعد الخسارة بهدفين لهدف أمام بيرنلي.
ويحتل توتنهام المركز الثالث متأخرا بـ9 نقاط عن المتصدر ليفربول، مع تبقي 10 مباريات قبل نهاية الموسم.
وقال بوشيتينو إن فريقه ارتكب أخطاء أمام تشيلسي وخسر المباراة.
ونافس توتنهام على لقب الدوري في المواسم الماضية القريبة ولكنه افتقر إلى استمرارية الأداء العالي.
وفي عام 2016 خسر توتنهام أمام تشيلسي في مباراة مهمة قلصت فرصه بالفوز باللقب، الذي حسمه ليستر سيتي.
رئيس الوزراء اليمني: قدمنا تنازلات كثيرة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الحديدة
قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن الحكومة المعترف بها دوليا قد قدمت تنازلات كثيرة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في مدينة الحديدة.
وأشار معين في مقابلة خاصة مع بي بي سي إلى أن تسوية ملف الحرب في اليمن يجب أن تكون ضمن إطار يضع جميع الجماعات تحت القانون والدستور.
ونلفت عنايتكم إلى أنه يمكنكم متابعة المقابلة كاملة في برنامج "العالم هذا المساء" على شاشة بي بي سي عربي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت غرينتش.
دعوات لإدراج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب
قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج مسعود أزهر، زعيم جماعة "جيش محمد" الإسلامية على قائمة الإرهاب.
وكانت الجماعة التي تتخذ من باكستان قاعدة لها، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم انتحاري في كشمير قبل أسبوعين قُتل فيه 40 عسكريا هنديا، وهو ما أشعل لاحقا مواجهة عسكرية، وسقوط طيار هندي في الأسر.