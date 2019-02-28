دعوات غربية لإدراج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب

قال مدرب فريق توتنهام الإنجليزي ماوريسو بوشيتينو إنه أصبح "مستحيلا" على فريقه الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام تشيلسي يوم أمس بهدفين نظيفين.

وهذه ثاني خسارة للفريق اللندني على التوالي بعد الخسارة بهدفين لهدف أمام بيرنلي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث متأخرا بـ9 نقاط عن المتصدر ليفربول، مع تبقي 10 مباريات قبل نهاية الموسم.

وقال بوشيتينو إن فريقه ارتكب أخطاء أمام تشيلسي وخسر المباراة.

ونافس توتنهام على لقب الدوري في المواسم الماضية القريبة ولكنه افتقر إلى استمرارية الأداء العالي.

وفي عام 2016 خسر توتنهام أمام تشيلسي في مباراة مهمة قلصت فرصه بالفوز باللقب، الذي حسمه ليستر سيتي.