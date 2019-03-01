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الجزائر تترقب احتجاجات جديدة ضد ترشح بوتفليقة، و"أغلبية أوروبية ساحقة" ترفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال
ملخص
- الجزائر تترقب احتجاجات جديدة ضد ترشح بوتفليقة
- "أغلبية أوروبية ساحقة" ترفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال
- حزب الله يدين القرار البريطاني بإدراجه على لائحة "المنظمات الإرهابية"
- الرئيس السوداني يفوض صلاحياته في رئاسة الحزب الحاكم لنائبه محمد هارون
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بواسطة أحمد ماهر و سهى إبراهيم
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بلومبيرغ: أوبر في مرحلة متقدمة من مفاوضات سرية للاستحواذ على منافستها كريم
دخلت شركة أوبر في مفاوضات متقدمة لشراء منافستهاCareem Networks FZ التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي صفقة من شأنها أن توسع نطاق عمليات عملاقة سيارات الأجرة في الشرق الأوسط، وفقا لبلومبيرغ نقلا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المسألة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها لبلومبيرغ، إن الشركتين قد تعلنان عن صفقة نقدية وأسهم تقدّر "كريم" بنحو 3 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة.
يذكر أن المفاوضات مستمرة وأنه لم يتم التوصل لاتفاقات نهائية. ورفض ممثلو الشركتين التعليق.
وتعمل"أوبر"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، على توسيع نطاق أعمالها والنمو والاستثمار بقوة في توصيل الطعام والخدمات اللوجستية والدراجات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، حيث تستعد لعروض عامة أولية محتملة هذا العام.
وكانت الشركتان قد أجريتا محادثات أولية في يوليو/ تموز لضم الخدمتين في الشرق الأوسط.
وقد بلغت قيمة "كريم"، التي تدعمها شركة الأمير الوليد بن طلال للاستثمار، وشركة عملاق التجارة الإلكترونية اليابانية "راكوتن"، حوالي مليار دولار في عام 2016 ، مما يجعلها واحدة من أعلى شركات التكنولوجيا الناشئة قيمة في الشرق الأوسط.
وتمتلك الشركة أكثر من مليون سائق وتعمل في أكثر من 100 مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لموقعها الإلكتروني.
عاجلالرئيس السوداني يفوض صلاحياته في رئاسة الحزب الحاكم لنائبه محمد هارون
حزب الله يدين القرار البريطاني بإدراجه على لائحة "المنظمات الإرهابية"
رفض حزب الله اللبنانيبشدة القرار البريطاني بإدراج جناحيه السياسي والعسكري على لائحة المنظمات الإرهابية.
ووصف الحزب القرار بأنه "انصياع ذليل" للإدارة الأمريكية وأنه يشكلإهانة لـ "الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلاً واسعاً في المجلس النيابي والحكومة".
موقف حزب الله هو الرد الأول للحزب على القرار البريطاني الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم بعد ان أعلن عنه وزير الداخلية البريطانية يوم الاثنين الماضي.
الجزائر تترقب احتجاجات جديدة ضد ترشح بوتفليقة
دعا ائتلاف من الناشطين على وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي إلى مظاهرة حاشدة في مدن جزائرية عدة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
ومن المتوقع أن يتوافد المتظاهرون إلى ساحات وشوارع العاصمة الجزائرية عقب صلاة الجمعة.
وقالت السلطات إنها أطلقت سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أمس، وعددهم 10، في مظاهرة ضد "الرقابة" المفروضة عليهم في تغطيتهم لحركة الاحتجاجات.
وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة لبوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999. ويعاني بوتفليقة، 81 عاما، من وضع صحي يحول بشكل كبير دون ظهوره العلني.
"أغلبية أوروبية ساحقة" ترفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال
قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إنه توجد أغلبية ساحقة ضمن الدول الأعضاء قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على إدراج الرياض، منها بريطانيا وفرنسا وجميع الدول الكبرى.
وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قد أرسل خطابات إلى جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها على إعادة النظر في إدراج المملكة على القائمة، بحسب خطاب اطلعت عليه "رويترز".
ومن أجل رفض القائمة، يتعين أن تؤيد الخطوة أغلبية من 21 دولة.