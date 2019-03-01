الجزائر تترقب احتجاجات جديدة ضد ترشح بوتفليقة، و"أغلبية أوروبية ساحقة" ترفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال

دخلت شركة أوبر في مفاوضات متقدمة لشراء منافستهاCareem Networks FZ التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي صفقة من شأنها أن توسع نطاق عمليات عملاقة سيارات الأجرة في الشرق الأوسط، وفقا لبلومبيرغ نقلا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المسألة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها لبلومبيرغ، إن الشركتين قد تعلنان عن صفقة نقدية وأسهم تقدّر "كريم" بنحو 3 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن المفاوضات مستمرة وأنه لم يتم التوصل لاتفاقات نهائية. ورفض ممثلو الشركتين التعليق.

وتعمل"أوبر"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، على توسيع نطاق أعمالها والنمو والاستثمار بقوة في توصيل الطعام والخدمات اللوجستية والدراجات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، حيث تستعد لعروض عامة أولية محتملة هذا العام.

وكانت الشركتان قد أجريتا محادثات أولية في يوليو/ تموز لضم الخدمتين في الشرق الأوسط.

وقد بلغت قيمة "كريم"، التي تدعمها شركة الأمير الوليد بن طلال للاستثمار، وشركة عملاق التجارة الإلكترونية اليابانية "راكوتن"، حوالي مليار دولار في عام 2016 ، مما يجعلها واحدة من أعلى شركات التكنولوجيا الناشئة قيمة في الشرق الأوسط.

وتمتلك الشركة أكثر من مليون سائق وتعمل في أكثر من 100 مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لموقعها الإلكتروني.