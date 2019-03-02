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السعودية تحيل ناشطات "إسقاط الولاية عن المرأة" إلى القضاء، ومواجهة الكلاسيكو: برشلونة يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري على حساب ريال مدريد
ملخص
- السعودية تُحيل ناشطات "إسقاط الولاية عن المرأة" إلى القضاء
- ومواجهة الكلاسيكو: برشلونة يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري على حساب ريال مدريد
- ألمانيا تحقق في تلقي مغربي مدان بالإرهاب على راتب في السجن
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بواسطة أحمد ماهر و حيدر عدنان
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ألمانيا تحقق في تلقي مغربي مدان بالإرهاب راتبا في السجن
يحقق الادعاء الألماني في سبب السماح لرجل مغربي مدان بالإرهاب بمغادرة البلاد ومعه ظرف يحتوي على 7 آلاف يورو نقدا.
والقضية تتعلق برجل اسمه منير المتصدق الذي رحلته ألمانيا إلى المغرب العام الماضي وذلك بعدما قضى 15 عاما في السجن بتهمة المساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في نيويورك.
وحسب صحيفة دير شبيغل الألمانية، فإن ضابطا في سجن بمدينة هامبورغ سلم المتصدق ظرفا فيه 7 آلاف يورو، لقاء أعمال أداها في السجن أو مجموع رواتب شهرية.
ويحصل السجناء في ألمانيا عادة على مبالغ شهرية قليلة بحكم القانون، لكن المتصدق كان غير مؤهل للحصول على ذلك المبلغ لأن أملاكه مجمده بسبب إدانته بالإرهاب.
ويرى الادعاء العام أن إدارة السجن خالفت قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، ويبدو أن المسؤولين فيه عاملوا المتصدق كأي سجين عادي.
واعترف المتصدق بأنه كان صديقا مقربا من محمد عطا، أحد منفذي هجمات 2001، ولكنه ينفي علمه المسبق بأي مخطط لشن تلك الهجمات.
مواجهة الكلاسيكو: برشلونة يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري على حساب ريال مدريد
يستضيف ريال مدريد الإسباني اليوم غريمه التقليدي برشلونة في اللقاء المرتقب بينهما في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويسعى برشلونة للفوز باللقاء لقطع خطوة كبيرة نحو احتفاظه بلقب الدوري، حيث يتصدر المسابقة حاليا بفارق سبع نقاط عن أتليتيكو مدريد أقرب ملاحقيه وبفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الذي سيسعى جاهدا من جانبه لتحقيق الفوز، بهدف تقليل فارق النقاط مع برشلونة، والثأر لهزيمته في لقاء الدور الأول بخمسة أهداف لهدف وهزيمته الأخرى قبل ثلاثة أيام بثلاثة نظيفة في بطولة كأس الملك، وهي الهزيمة التي وصلت ببرشلونة إلى نهائي البطولة وأطاحت بريال مدريد من المسابقة.
السعودية تحيل ناشطات "إسقاط الولاية عن المرأة" إلى القضاء
قررت النيابة العامة في السعودية إحالة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة إلى القضاء بعد عام من احتجازهن بتهمة تعريض أمن واستقرار المملكة إلى الخطر، بحسب منظمتي هيومان رايتس واتش والعفو الدولية.
ولم يحدد البيان هوية المتهمات، لكنه أشار إلى البيان الأول للقضية الصادر في يونيو/حزيران الماضي، والذي نص على توقيف أربعة سيدات وخمسة رجال، للاشتباه في قيامهم بأعمال تهدد أمن وسلم المملكة.
وأكدت تحقيقات المنظمتين الحقوقيتين وقتها هوية الموقوفات، وهن من الناشطات المطالبات بإسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية، كما أنهن لعبن دورا بارزا في حملة السماح للمرأة بقيادة السيارات. وذكرت منظمات حقوقية أن بعض المعتقلات تعرض للتعذيب، والتحرش الجنسي، وهما ما نفاه مسؤولون سعوديون.
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