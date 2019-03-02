السعودية تحيل ناشطات "إسقاط الولاية عن المرأة" إلى القضاء، ومواجهة الكلاسيكو: برشلونة يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري على حساب ريال مدريد

يحقق الادعاء الألماني في سبب السماح لرجل مغربي مدان بالإرهاب بمغادرة البلاد ومعه ظرف يحتوي على 7 آلاف يورو نقدا.

والقضية تتعلق برجل اسمه منير المتصدق الذي رحلته ألمانيا إلى المغرب العام الماضي وذلك بعدما قضى 15 عاما في السجن بتهمة المساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في نيويورك.

وحسب صحيفة دير شبيغل الألمانية، فإن ضابطا في سجن بمدينة هامبورغ سلم المتصدق ظرفا فيه 7 آلاف يورو، لقاء أعمال أداها في السجن أو مجموع رواتب شهرية.

ويحصل السجناء في ألمانيا عادة على مبالغ شهرية قليلة بحكم القانون، لكن المتصدق كان غير مؤهل للحصول على ذلك المبلغ لأن أملاكه مجمده بسبب إدانته بالإرهاب.

ويرى الادعاء العام أن إدارة السجن خالفت قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، ويبدو أن المسؤولين فيه عاملوا المتصدق كأي سجين عادي.

واعترف المتصدق بأنه كان صديقا مقربا من محمد عطا، أحد منفذي هجمات 2001، ولكنه ينفي علمه المسبق بأي مخطط لشن تلك الهجمات.

Getty Images Copyright: Getty Images منير المتصدق خلال إحدى جلسات إعادة المحاكمة عام 2007 Image caption: منير المتصدق خلال إحدى جلسات إعادة المحاكمة عام 2007